Український плавець здобув "золото" Паралімпіади-2024

Плавець Андрій Трусов. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Український плавець Андрій Трусов завоював золоту медаль на Паралімпійських іграх 2024 року, здобувши перемогу у фіналі на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S7. У цьому запливі спортсмен не тільки зайняв перше місце, а й встановив новий світовий рекорд з часом 26.38 секунд.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт" у середу, 4 вересня.

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Перед фіналом Андрій продемонстрував відмінні результати, пробившись до фіналу з найкращим часом у попередніх запливах і встановивши паралімпійський рекорд — 27.31 секунд.

У фіналі також виступили українці Юрій Шенгур та Євгеній Богодайко, які завершили змагання на четвертому та шостому місцях відповідно. Таким чином, Андрій Трусов вже має три медалі з Паралімпійських ігор 2024 року, раніше завоювавши срібло на дистанціях 100 метрів на спині, 200 метрів комплексним стилем і 400 метрів вільним стилем.

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