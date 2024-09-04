Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Український паралімпійський плавець побив світовий рекорд та здобув "золото" arrow

Український паралімпійський плавець побив світовий рекорд та здобув "золото"

4 вересня 2024 21:10
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Український плавець здобув "золото" Паралімпіади-2024
Плавець Андрій Трусов. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Український плавець Андрій Трусов завоював золоту медаль на Паралімпійських іграх 2024 року, здобувши перемогу у фіналі на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S7. У цьому запливі спортсмен не тільки зайняв перше місце, а й встановив новий світовий рекорд з часом 26.38 секунд.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт" у середу, 4 вересня.

Читайте також:

Медалі українців на Паралімпіаді-2024

Перед фіналом Андрій продемонстрував відмінні результати, пробившись до фіналу з найкращим часом у попередніх запливах і встановивши паралімпійський рекорд — 27.31 секунд.

У фіналі також виступили українці Юрій Шенгур та Євгеній Богодайко, які завершили змагання на четвертому та шостому місцях відповідно. Таким чином, Андрій Трусов вже має три медалі з Паралімпійських ігор 2024 року, раніше завоювавши срібло на дистанціях 100 метрів на спині, 200 метрів комплексним стилем і 400 метрів вільним стилем.

Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні — відома умова.

Зінченко в останній момент залишився в "Арсеналі" — відома причина

Забарний обрав клуб, до якого піде з "Борнмута" — коли відбудеться трансфер. 

Харлан святкує своє 34-річчя — яким був шлях найкращої української спортсменки. 

"Динамо" заробило великі гроші за участь у ЛЧ — відома сума. 

спорт рекорд Україна Паралімпійські ігри медалі Паралімпійська збірна України плавання Паралімпійські ігри 2024

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:51 Мобілізація студентів — які два освітні рівні дублюють один одного, анулюючи відстрочку

22:48 Обстріл Львова — Садовий назвав кількість пошкоджених будівель

22:45 Ціни на АЗС стрімко зростають — як зміниться вартість пального завтра

22:41 США ввели санкції проти пропагандистів РФ через втручання у вибори — хто потрапив до списку

22:33 Чоловік подав позов на ТЦК за відмову у наданні відстрочки — який вирок виніс суд

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

22:24 Бронювання від мобілізації співробітників — що змінилось у вересні

Оновлено

22:15 Англійський клуб через не футбольні перепони відмовився від українського гравця

21:59 Збірна України стала чемпіоном Паралімпіади-2024 у змішаній естафеті з плавання

Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

22:51 Мобілізація студентів — які два освітні рівні дублюють один одного, анулюючи відстрочку

22:48 Обстріл Львова — Садовий назвав кількість пошкоджених будівель

22:45 Ціни на АЗС стрімко зростають — як зміниться вартість пального завтра

22:41 США ввели санкції проти пропагандистів РФ через втручання у вибори — хто потрапив до списку

22:33 Чоловік подав позов на ТЦК за відмову у наданні відстрочки — який вирок виніс суд

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

22:24 Бронювання від мобілізації співробітників — що змінилось у вересні

Оновлено

22:15 Англійський клуб через не футбольні перепони відмовився від українського гравця

21:59 Збірна України стала чемпіоном Паралімпіади-2024 у змішаній естафеті з плавання

Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

21:25 Відключення світла на Одещині — які графіки на завтра

Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Text

21:30 З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

Text

19:15 Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

Text

17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

Text

09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

Text

08:00 Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

Text

05:47 Чи чекають Україну катастрофічні наслідки в енергетиці — нардеп Кучеренко дав відповідь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

27 серпня 2024

02:34 Кому з українців доступна військова служба за місцем проживання — нові норми