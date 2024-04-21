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Украинский Прометей стал чемпионом Латвийско-Эстонской лиги

21 апреля 2024 00:15
обновлено: 00:27
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Агабекян Карен
редактор
Украинский Прометей стал чемпионом Латвийско-Эстонской лиги
Игроки "Прометея". Фото: "Прометей"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский мужской баскетбольный клуб "Прометей" сыграл в финале Латвийско-Эстонской лиги. Соперником команды Ронена Гингзбурга был лидер регулярного чемпионата "Калев".

Украинский клуб победил эстонцев  со счетом 91:83, сообщил портал Новини.LIVE.

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Поскольку финал состоит всего из одного матча, то у украинцев не было возможности ошибиться. Подопечные Ронена Гинзбурга выиграли первую десятиминутку, но уступили во второй 12 баллов.

После большого перерыва "Прометей" снова вышел вперед и оформил победу в четвертой четверти.

Самым результативным игроком в "Прометее" стал Джиан Клавелл — 26 очков, 2 подбора и 2 передачи.

Для "Прометея" это второй выигранный титул чемпиона ЛЭБЛ из двух сезонов, в которых клуб участвовал.

Отметим, что регулярный чемпионат украинцы завершили на второй позиции, уступив только "Калеву".

"Калев" — "Прометей" — 83:91 (25:29, 26:14, 9:23, 23:25)

"Прометей": Клавелл (26 очков), Одиас (18), Кеннеди (16 + 12 подборов), Санон (13 + 5 подборов + 6 передач), Марч (2), Ткаченко (1), Лукашов (3), Бобров ( 5), Балвин (5), Сидоров (2)

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