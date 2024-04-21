Український Прометей став чемпіоном Латвійсько-Естонської ліги

Гравці "Прометея". Фото: "Прометей"

Український чоловічий баскетбольний клуб "Прометей" зіграв у фіналі Латвійсько-Естонської ліги. Суперником команди Ронена Гінгзбурга був лідер регулярного чемпіонату "Калев".

Український клуб переміг естонців із рахунком 91:83, повідомив портал Новини.LIVE.

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Оскільки фінал складається лише з одного матчу, то українці не мали можливості помилитися. Підопічні Ронена Гінзбурга виграли першу десятихвилинку, але поступилися в другій 12 балів.

Після великої перерви "Прометей" знову вийшов уперед і оформив перемогу у четвертій чверті.

Найрезультативнішим гравцем у "Прометеї" став Джіан Клавелл — 26 очок, 2 підбирання та 2 передачі.

Для "Прометея" це другий виграний титул чемпіона ЛЕБЛ в двох сезонах, у яких клуб брав участь.

Зазначимо, що регулярний чемпіонат українці завершили на другій позиції, поступившись лише "Калеву".

"Калев" — "Прометей" — 83:91 (25:29, 26:14, 9:23, 23:25)

"Прометей": Клавелл (26 очок), Одіасе (18), Кеннеді (16 + 12 підбирань), Санон (13 + 5 підбирань + 6 передач), Марч (2), Ткаченко (1), Лукашов (3), Бобров (5), Балвін (5), Сидоров (2)

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