Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Український Прометей став чемпіоном Латвійсько-Естонської ліги arrow

Український Прометей став чемпіоном Латвійсько-Естонської ліги

21 квітня 2024 00:15
оновлено: 00:27
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Український Прометей став чемпіоном Латвійсько-Естонської ліги
Гравці "Прометея". Фото: "Прометей"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український чоловічий баскетбольний клуб "Прометей" зіграв у фіналі Латвійсько-Естонської ліги. Суперником команди Ронена Гінгзбурга був лідер регулярного чемпіонату "Калев".

Український клуб переміг естонців із рахунком 91:83, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Калев" — "Прометей"

Оскільки фінал складається лише з одного матчу, то українці не мали можливості помилитися. Підопічні Ронена Гінзбурга виграли першу десятихвилинку, але поступилися в другій 12 балів.

Після великої перерви "Прометей" знову вийшов уперед і оформив перемогу у четвертій чверті.

Найрезультативнішим гравцем у "Прометеї" став Джіан Клавелл — 26 очок, 2 підбирання та 2 передачі.

Для "Прометея" це другий виграний титул чемпіона ЛЕБЛ в двох сезонах, у яких клуб брав участь.

Зазначимо, що регулярний чемпіонат українці завершили на другій позиції, поступившись лише "Калеву".

"Калев" — "Прометей" — 83:91 (25:29, 26:14, 9:23, 23:25)

"Прометей": Клавелл (26 очок), Одіасе (18), Кеннеді (16 + 12 підбирань), Санон (13 + 5 підбирань + 6 передач), Марч (2), Ткаченко (1), Лукашов (3), Бобров (5), Балвін (5), Сидоров (2)

Нагадаємо, Шапаренко та Бражко готуються піти з "Динамо" — що відомо.

Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав.

Український тренер очолив російський футбольний клуб.

Майк Тайсон увійшов до команди Усика перед боєм з Ф'юрі.

Мілевський розповів, чому вирішив відновити кар'єру футболіста.

Баскетбол
єврокубки
БК Прометей
ЛЕБЛ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться