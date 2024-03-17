Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украинский спортсмен с протезом ноги одержал победу на престижном турнире arrow

Украинский спортсмен с протезом ноги одержал победу на престижном турнире

17 марта 2024 12:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский спортсмен с протезом ноги одержал победу на престижном турнире
Василий Барилюк на подиуме. Фото: instagram.com/47mech_brigade/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский военнослужащий завоевал четыре медали на международных соревнованиях. Он представил свою страну сразу в двух видах спорта. 

Атлет принес Украине две золотые и две серебряные награды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт 47-й отдельной механизированной бригады.

Читайте также:

Василий Барилюк потерял ногу во время боев с российскими оккупантами. После реабилитации боец 47-й отдельной механизированной бригады вернулся в спорт и уже одержал несколько побед на престижных турнирах United States Air Force и Marine Corp Trials 2024 в Лас-Вегасе.

Василий Барилюк
Василий Барилюк с флагом Украины. Фото: instagram.com/47mech_brigade/

Барилюк принял участие в соревнованиях по двум видам спорта. Он завоевал медали в беге и гребле. В активе ветерана два "золота" и два "серебра". 

Что известно про Василия Барилюка 

Украинский военнослужащий принимал участие в контрнаступлении ВСУ на Мелитопольском направлении. В одном из боев он был ранен в руку, но не оставил поле боя. При выполнении оперативного задания воин подорвался на противопехотной мине. 

Василий Барилюк
Василий Барилюк во время турнира. Фото: instagram.com/47mech_brigade/

Барилюк пережил ампутацию, протезирование и реабилитацию. Спустя восемь месяцев он не только участвует в спортивных турнирах, но и завоевывает медали наивысшего достоинства. 

"Я понял, что жизнь не закончилась. Она изменилась, наладилась. Спорт стал моим инструментом, который помогает восстановиться и продолжить борьбу с врагом", — рассказал Барилюк.

Напомним, Холанн выбрал клуб, в который перейдет из "Манчестер Сити". 

Миколенко получит возможность перейти в один из лучших клубов мира

"Барселона" впервые с 1998 года уйдет от Nike — конкурент предложил больше.

Гвардиола жестко раскритиковал жеребьевку Лиги чемпионов — что сказал тренер. 

Траоре готовится к трансферу из "Шахтера" в известный клуб.

спорт
Спортсмены в ВСУ
Гребной спорт
протезирование
бег
Магура

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство