Украинский спортсмен с протезом ноги одержал победу на престижном турнире
Украинский военнослужащий завоевал четыре медали на международных соревнованиях. Он представил свою страну сразу в двух видах спорта.
Атлет принес Украине две золотые и две серебряные награды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт 47-й отдельной механизированной бригады.
Василий Барилюк потерял ногу во время боев с российскими оккупантами. После реабилитации боец 47-й отдельной механизированной бригады вернулся в спорт и уже одержал несколько побед на престижных турнирах United States Air Force и Marine Corp Trials 2024 в Лас-Вегасе.
Барилюк принял участие в соревнованиях по двум видам спорта. Он завоевал медали в беге и гребле. В активе ветерана два "золота" и два "серебра".
Что известно про Василия Барилюка
Украинский военнослужащий принимал участие в контрнаступлении ВСУ на Мелитопольском направлении. В одном из боев он был ранен в руку, но не оставил поле боя. При выполнении оперативного задания воин подорвался на противопехотной мине.
Барилюк пережил ампутацию, протезирование и реабилитацию. Спустя восемь месяцев он не только участвует в спортивных турнирах, но и завоевывает медали наивысшего достоинства.
"Я понял, что жизнь не закончилась. Она изменилась, наладилась. Спорт стал моим инструментом, который помогает восстановиться и продолжить борьбу с врагом", — рассказал Барилюк.
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