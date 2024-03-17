Український спортсмен із протезом ноги здобув перемогу на престижному турнірі

Василь Барилюк на подіумі. Фото: instagram.com/47mech_brigade/

Український військовослужбовець завоював чотири медалі на міжнародних змаганнях. Він представив свою країну одразу у двох видах спорту.

Атлет приніс Україні дві золоті та дві срібні нагороди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт 47-ї окремої механізованої бригади.

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Василь Барилюк втратив ногу під час боїв із російськими окупантами. Після реабілітації боєць 47-ї окремої механізованої бригади повернувся у спорт і вже здобув декілька перемог на престижних турнірах United States Air Force та Marine Corp Trials 2024 у Лас-Вегасі.

Василь Барилюк із прапором України. Фото: instagram.com/47mech_brigade/

Барилюк взяв участь у змаганнях із двох видів спорту. Він завоював медалі у бігу та веслуванні. В активі ветерана два "золота" та два "срібла".

Що відомо про Василя Барилюка

Український військовослужбовець брав участь у контрнаступі ЗСУ на Мелітопольському напрямі. В одному з боїв його було поранено в руку, але не залишив поле бою. Під час виконання оперативного завдання воїн підірвався на протипіхотній міні.

Василь Барилюк під час турніру Фото: instagram.com/47mech_brigade/

Барилюк пережив ампутацію, протезування та реабілітацію. Через вісім місяців він не лише бере участь у спортивних турнірах, а й завойовує медалі найвищого гатунку.

"Я зрозумів, що життя не закінчилося. Вона змінилася, налагодилася. Спорт став моїм інструментом, який допомагає відновитися та продовжити боротьбу з ворогом", — розповів Барилюк.

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