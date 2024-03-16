Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Зеленський зустрівся з Дефлімпійською збірною України — деталі arrow

Зеленський зустрівся з Дефлімпійською збірною України — деталі

16 березня 2024 15:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зеленський зустрівся з Дефлімпійською збірною України — деталі
Нагородження Дефлімпійської збірної України Фото: president.gov.ua
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із тренерським штабом та спортсменами, які представляли країну на Дефлімпійських іграх. Глава держави привітав співвітчизників із першим місцем у медальному заліку.

Зеленський вручив спортсменам ордени та медалі, повідомляє офіційний сайт Президента України.

Читайте також:

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії нагородження спортсменів, котрий вперше в історії очолили медальний залік на зимових Дефлімпійських іграх. Глава держави вручив співвітчизникам ордени "За заслуги" І, II та III ступенів, княгині Ольги II та III ступенів та медалі "За працю і доблесть".

Що сказав Зеленський

Президент зазначив, що спортсмени зуміли прославити Україну на міжнародній арені, попри складнощі, з якими їм довелося зіткнутися. Неможливо недооцінити важливість їх досягнення у важкий для країни час.

Дефлімпійська збірна України
Дефлімпійська збірна України Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський упевнений, що Україні важливо перемагати не лише на фронті, а й на спортивних аренах. Він подякував дефлімпійцям за їхню волю до перемоги та вміння долати труднощі.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський на нагородах. Фото: president.gov.ua

"За всю ту повагу, яку принесли ваші результати всім українцям, українському прапору, українському народу. Пишаюся вами дуже. Слава Україні!" — заявив Зеленський.

Нагадаємо, Траоре готується до трансферу із "Шахтаря" до відомого клубу. 

Артета чи Клопп — "Барселона" обрала нового тренера.

Миколенко отримає можливість перейти в один із найкращих клубів світу.

Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

"Динамо" відпустить у відомий клуб талановитого молодого вихованця. 

Гвардіола жорстко розкритикував жеребкування Ліги чемпіонів — що сказав тренер.

Володимир Зеленський
спорт
Дефлімпійські ігри
дефлімпійський спорт
Дефлімпійська збірна України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство