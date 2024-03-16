Зеленський зустрівся з Дефлімпійською збірною України — деталі
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із тренерським штабом та спортсменами, які представляли країну на Дефлімпійських іграх. Глава держави привітав співвітчизників із першим місцем у медальному заліку.
Зеленський вручив спортсменам ордени та медалі, повідомляє офіційний сайт Президента України.
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії нагородження спортсменів, котрий вперше в історії очолили медальний залік на зимових Дефлімпійських іграх. Глава держави вручив співвітчизникам ордени "За заслуги" І, II та III ступенів, княгині Ольги II та III ступенів та медалі "За працю і доблесть".
Що сказав Зеленський
Президент зазначив, що спортсмени зуміли прославити Україну на міжнародній арені, попри складнощі, з якими їм довелося зіткнутися. Неможливо недооцінити важливість їх досягнення у важкий для країни час.
Володимир Зеленський упевнений, що Україні важливо перемагати не лише на фронті, а й на спортивних аренах. Він подякував дефлімпійцям за їхню волю до перемоги та вміння долати труднощі.
"За всю ту повагу, яку принесли ваші результати всім українцям, українському прапору, українському народу. Пишаюся вами дуже. Слава Україні!" — заявив Зеленський.
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