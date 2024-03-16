Зеленський зустрівся з Дефлімпійською збірною України — деталі

Нагородження Дефлімпійської збірної України Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із тренерським штабом та спортсменами, які представляли країну на Дефлімпійських іграх. Глава держави привітав співвітчизників із першим місцем у медальному заліку.

Зеленський вручив спортсменам ордени та медалі, повідомляє офіційний сайт Президента України.

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Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії нагородження спортсменів, котрий вперше в історії очолили медальний залік на зимових Дефлімпійських іграх. Глава держави вручив співвітчизникам ордени "За заслуги" І, II та III ступенів, княгині Ольги II та III ступенів та медалі "За працю і доблесть".

Що сказав Зеленський

Президент зазначив, що спортсмени зуміли прославити Україну на міжнародній арені, попри складнощі, з якими їм довелося зіткнутися. Неможливо недооцінити важливість їх досягнення у важкий для країни час.

Дефлімпійська збірна України Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський упевнений, що Україні важливо перемагати не лише на фронті, а й на спортивних аренах. Він подякував дефлімпійцям за їхню волю до перемоги та вміння долати труднощі.

Володимир Зеленський на нагородах. Фото: president.gov.ua

"За всю ту повагу, яку принесли ваші результати всім українцям, українському прапору, українському народу. Пишаюся вами дуже. Слава Україні!" — заявив Зеленський.

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