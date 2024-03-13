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Збірна України вперше в історії виграла зимові Дефлімпійські ігри

13 березня 2024 14:15
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Агабекян Карен
редактор
Збірна України вперше в історії виграла зимові Дефлімпійські ігри
Збірна України на вершині п'єдесталу. Фото: instagram.com/ukraineparadeaflympic/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У турецькому Ерзумі завершилися ювілейні 20 зимові Дефлімпійські ігри. Ці змагання втішили результатами українських спортсменів.

Збірна України стала першою у медальному заліку, повідомив портал Новини.LIVE.

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Збірна України на Дефлімпійських іграх-2024 Фото: instagram.com/ukraineparadeaflympic/

Перше місце України

Збірна України на Дефлімпійських іграх виграла 19 медалей — десять золотих, п'ять срібних та чотири бронзові.

Для України цей показник став рекордним за весь час виступів на зимових Дефлімпійських іграх як за кількістю нагород, так і за кількістю золотих медалей.

У Китаю, що посів друге місце, 20 медалей, але всього сім "вищої проби", ще сім срібних і шість бронзових.

Третім у медальному заліку фінішувала Австрія, яка має шість золотих, одну срібну та три бронзові медалі.

Попереднє найкраще досягнення України в командному заліку Дефлімпійських ігор було здобуто у 2019-му році — чотири золоті, чотири срібні та три бронзові медалі.

Дефлімпійські ігри проводять з 1924 року. На них змагаються спортсмени з вадами слуху.

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інвалідність
Дефлімпійські ігри
дефлімпійський спорт

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