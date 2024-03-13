Збірна України вперше в історії виграла зимові Дефлімпійські ігри
У турецькому Ерзумі завершилися ювілейні 20 зимові Дефлімпійські ігри. Ці змагання втішили результатами українських спортсменів.
Збірна України стала першою у медальному заліку, повідомив портал Новини.LIVE.
Перше місце України
Збірна України на Дефлімпійських іграх виграла 19 медалей — десять золотих, п'ять срібних та чотири бронзові.
Для України цей показник став рекордним за весь час виступів на зимових Дефлімпійських іграх як за кількістю нагород, так і за кількістю золотих медалей.
У Китаю, що посів друге місце, 20 медалей, але всього сім "вищої проби", ще сім срібних і шість бронзових.
Третім у медальному заліку фінішувала Австрія, яка має шість золотих, одну срібну та три бронзові медалі.
Попереднє найкраще досягнення України в командному заліку Дефлімпійських ігор було здобуто у 2019-му році — чотири золоті, чотири срібні та три бронзові медалі.
Дефлімпійські ігри проводять з 1924 року. На них змагаються спортсмени з вадами слуху.
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