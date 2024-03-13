Сборная Украины впервые в истории выиграла зимние Дефлимпийские игры

Сборная Украины на вершине пьедестала. Фото: instagram.com/ukraineparadeaflympic/

В турецком Эрзуме завершились юбилейные 20-е зимние Дефлимпийские игры. Эти соревнования потешили результатами украинских спортсменов.

Сборная Украины стала первой в медальном зачете, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины на Дефлимпийских играх-2024. Фото: instagram.com/ukraineparadeaflympic/

Первое место Украины

Сборная Украины на Дефлимпийских играх выиграла 19 медалей — десять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые.

Для Украины этот показатель стал рекордным за все время выступлений на зимних Дефлимпийских играх как по количеству наград, так и количеству золотых медалей.

У занявшего второе место Китая 20 медалей, но всего семь "высшей пробы", еще семь серебряных и шесть бронзовых.

Третьим в медальном зачете финишировала Австрия, у которой шесть золотых, одна серебряная и три бронзовые медали.

Предыдущее лучшее достижение Украины в командном зачете Дефлимпийских игр было добыто в 2019-м году — четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Дефлимпийские игры проводятся с 1924 года. На них соперничают спортсмены с недостатками слуха.

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