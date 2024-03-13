Сборная Украины впервые в истории выиграла зимние Дефлимпийские игры
В турецком Эрзуме завершились юбилейные 20-е зимние Дефлимпийские игры. Эти соревнования потешили результатами украинских спортсменов.
Сборная Украины стала первой в медальном зачете, сообщил портал Новини.LIVE.
Первое место Украины
Сборная Украины на Дефлимпийских играх выиграла 19 медалей — десять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые.
Для Украины этот показатель стал рекордным за все время выступлений на зимних Дефлимпийских играх как по количеству наград, так и количеству золотых медалей.
У занявшего второе место Китая 20 медалей, но всего семь "высшей пробы", еще семь серебряных и шесть бронзовых.
Третьим в медальном зачете финишировала Австрия, у которой шесть золотых, одна серебряная и три бронзовые медали.
Предыдущее лучшее достижение Украины в командном зачете Дефлимпийских игр было добыто в 2019-м году — четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.
Дефлимпийские игры проводятся с 1924 года. На них соперничают спортсмены с недостатками слуха.
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