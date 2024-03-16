Зеленский встретился с Дефлимпийской сборной Украины — детали
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с тренерским штабом и спортсменами, которые представляли страну на Дефлимпийских играх. Глава государства поздравил соотечественников с первым местом в медальном зачете.
Зеленский вручил спортсменам ордена и медали, сообщает официальный сайт Президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии награждения спортсменов, который впервые в истории возглавили медальный зачет на зимних Дефлимпийских играх. Глава государства вручил соотечественникам ордена "За заслуги" I, II и III степеней, княгини Ольги II и III степеней и медали "За труд и доблесть".
Что сказал Зеленский
Президент отметил, что спортсмены сумели прославить Украину на международной арене, несмотря на сложности, с которыми им пришлось столкнуться. Невозможно недооценить важность их достижения в тяжелое для страны время.
Владимир Зеленский уверен, что Украине важно побеждать не только на фронте, но и на спортивных аренах. Он поблагодарил дефлимпийцев за их волю к победе и умение преодолевать трудности.
"За все то уважение, которое принесли ваши результаты всем украинцам, украинскому флагу, украинскому народу. Горжусь вами очень. Слава Украине!" — заявил Зеленский.
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