Украинский спортсмен погиб от удара молнии

Полиция обследует залив "Барбара". Скриншот YouTube

Молодой украинский спортсмен трагический погиб в результате несчастного случая в Полтавской области. Парень утонул после того, как в него попала молния.

Инцидент произошел в начале ноября в Полтавской области, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Полиция Полтавщины".

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Вечером первого ноября в Горишних Плавнях, что в Полтавской области, произошел трагический случай. Примерно в 17:30 группа из пяти человек проводила тренировку на каноэ в заливе "Барбара". Они приняли решение возвращаться к берегу из-за резко ухудшившихся погодных условий: начиналась гроза.

Спасатели ищут тело юноши. Скриншот YouTube

Подробности гибели спортсмена

Люди в каноэ так и не успели добраться до берега. В 16-летнего парня попала молния, после чего он упал за борт и скрылся под водой. Его пытались спасти, но так и не сумели обнаружить юношу.

На место трагедии оперативно прибыли представители спасательной службы и полицейские. Они искали парня четыре часа, обследовали берег и сам водоем. В конечном итоге тело юноши подняли на поверхности уже без признаков жизни.

Его отвезли на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Правоохранители начали досудебное расследование по части 2 статьи 137 Уголовного кодекса Украины: ненадлежащее исполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья, если они повлекли смерть несовершеннолетнего.

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