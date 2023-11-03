Український спортсмен загинув від удару блискавки

Поліція обстежує затоку "Барбара". Скриншот YouTube

Молодий український спортсмен трагічний загинув унаслідок нещасного випадку на Полтавщині. Хлопець потонув після того, як його вразила блискавка.

Інцидент стався на початку листопада на Полтавщині, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Поліція Полтавщини".

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Увечері першого листопада у Горішніх Плавнях, що на Полтавщині, стався трагічний випадок. Приблизно о 17:30 група з п'яти осіб проводила тренування на каное в затоці "Барбара". Вони вирішили повертатися до берега через погодні умови, що різко погіршилися: починалася гроза.

Рятувальники шукають тіло юнака. Скриншот YouTube

Подробиці загибелі спортсмена

Люди в каное так і не встигли дістатись берега. У 16-річного хлопця потрапила блискавка, після чого він упав за борт і зник під водою. Його намагалися врятувати, але так і не змогли знайти юнака.

На місце трагедії оперативно прибули представники рятувальної служби та поліцейські. Вони шукали хлопця чотири години, обстежили берег і саме водоймище. Зрештою, тіло юнака підняли на поверхні вже без ознак життя.

Його відвезли на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу України: неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього.

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