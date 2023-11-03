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Український спортсмен загинув від удару блискавки

3 листопада 2023 11:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український спортсмен загинув від удару блискавки
Поліція обстежує затоку "Барбара". Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Молодий український спортсмен трагічний загинув унаслідок нещасного випадку на Полтавщині. Хлопець потонув після того, як його вразила блискавка.

Інцидент стався на початку листопада на Полтавщині, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Поліція Полтавщини".

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Увечері першого листопада у Горішніх Плавнях, що на Полтавщині, стався трагічний випадок. Приблизно о 17:30 група з п'яти осіб проводила тренування на каное в затоці "Барбара". Вони вирішили повертатися до берега через погодні умови, що різко погіршилися: починалася гроза.

Поліція
Рятувальники шукають тіло юнака. Скриншот YouTube

Подробиці загибелі спортсмена

Люди в каное так і не встигли дістатись берега. У 16-річного хлопця потрапила блискавка, після чого він упав за борт і зник під водою. Його намагалися врятувати, але так і не змогли знайти юнака.

На місце трагедії оперативно прибули представники рятувальної служби та поліцейські. Вони шукали хлопця чотири години, обстежили берег і саме водоймище. Зрештою, тіло юнака підняли на поверхні вже без ознак життя.

Його відвезли на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу України: неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього.

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