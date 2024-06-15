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Украинский судья получил назначение на матч сборной Франции на Евро-2024

15 июня 2024 23:16
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Агабекян Карен
редактор
Николай Балакин будет работать на матче Евро-2024 Австрия - Франция
Сборная Франции по футболу. Фото: x.com/equipedefrance/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В УЕФА определились с назначениями арбитров на матч чемпионата Европы-2024 между командами Австрии и Франции. Одним из арбитров будет украинец.

О назначении судей сообщил портал Новини.LIVE.

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Украинский арбитр Николай Балакин. Фото: "Движение" Львов

Украинский судья на Евро-2024

Матч Австрия-Франция рассудит испанская бригада арбитров, которую возглавит Хесус Хиль Мансано, а боковыми станут Диего Барберо и Анхель Невадо. На позиции VAR будет работать Хуан Мартинес Мунуэр.

Четвертым арбитром был назначен украинец Николай Балакин, которого избрали лучшим судьей УПЛ в сезоне 2023/24.

Матч Австрия — Франция состоится 16 июня. Начало — в 22:00 по киевскому времени. Также в их группе сыграют Польша и Нидерланды.

На чемпионат Европы-2024 в Германию поехали украинские арбитры Балакин и Александр Беркут.

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Евро-2024 по футболу
Николай Балакин
УЕФА
футбол

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