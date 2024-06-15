Николай Балакин будет работать на матче Евро-2024 Австрия - Франция

Украинский судья получил назначение на матч сборной Франции на Евро-2024
В УЕФА определились с назначениями арбитров на матч чемпионата Европы-2024 между командами Австрии и Франции. Одним из арбитров будет украинец.
О назначении судей сообщил портал Новини.LIVE.
Украинский судья на Евро-2024
Матч Австрия-Франция рассудит испанская бригада арбитров, которую возглавит Хесус Хиль Мансано, а боковыми станут Диего Барберо и Анхель Невадо. На позиции VAR будет работать Хуан Мартинес Мунуэр.
Четвертым арбитром был назначен украинец Николай Балакин, которого избрали лучшим судьей УПЛ в сезоне 2023/24.
Матч Австрия — Франция состоится 16 июня. Начало — в 22:00 по киевскому времени. Также в их группе сыграют Польша и Нидерланды.
На чемпионат Европы-2024 в Германию поехали украинские арбитры Балакин и Александр Беркут.
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