Микола Балакін працюватиме на матчі Євро-2024 Австрія — Франція

Український суддя отримав призначення на матч збірної Франції на Євро-2024
В УЄФА визначились із призначеннями арбітрів на матч чемпіонату Європи-2024 між командами Австрії та Франції. Одним із арбітрів буде українець.
Про призначення суддів повідомив портал Новини.LIVE.
Український суддя на Євро-2024
Матч Австрія — Франція розсудить іспанська бригада арбітрів, яку очолить Хесус Хіль Мансано, а боковими стануть Дієго Барберо та Анхель Невадо. На позиції VAR працюватиме Хуан Мартінес Мунуера.
Четвертим арбітром призначили українця Миколу Балакіна, якого обрали кращим суддею УПЛ у сезоні 2023/24.
Матч Австрія — Франція відбудеться 16 червня. Початок — о 22:00 за київським часом. Також в їх групі зіграють Польща та Нідерланди.
На чемпіонат Європи-2024 до Німеччини поїхали українські арбітри Балакін та Олександр Беркут.
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