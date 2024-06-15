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Український суддя отримав призначення на матч збірної Франції на Євро-2024

15 червня 2024 23:16
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Агабекян Карен
редактор
Микола Балакін працюватиме на матчі Євро-2024 Австрія — Франція
Збірна Франції з футболу. Фото: x.com/equipedefrance/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В УЄФА визначились із призначеннями арбітрів на матч чемпіонату Європи-2024 між командами Австрії та Франції. Одним із арбітрів буде українець.

Про призначення суддів повідомив портал Новини.LIVE.

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Український арбітр Микола Балакін. Фото: "Рух" Львів

Український суддя на Євро-2024

Матч Австрія — Франція розсудить іспанська бригада арбітрів, яку очолить Хесус Хіль Мансано, а боковими стануть Дієго Барберо та Анхель Невадо. На позиції VAR працюватиме Хуан Мартінес Мунуера.

Четвертим арбітром призначили українця Миколу Балакіна, якого обрали кращим суддею УПЛ у сезоні 2023/24.

Матч Австрія — Франція відбудеться 16 червня. Початок — о 22:00 за київським часом. Також в їх групі зіграють Польща та Нідерланди.

На чемпіонат Європи-2024 до Німеччини поїхали українські арбітри Балакін та Олександр Беркут.

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Євро-2024 по футболу
Микола Балакін
УЄФА
футбол

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