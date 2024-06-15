Микола Балакін працюватиме на матчі Євро-2024 Австрія — Франція

Збірна Франції з футболу. Фото: x.com/equipedefrance/

В УЄФА визначились із призначеннями арбітрів на матч чемпіонату Європи-2024 між командами Австрії та Франції. Одним із арбітрів буде українець.

Про призначення суддів повідомив портал Новини.LIVE.

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Український суддя на Євро-2024

Матч Австрія — Франція розсудить іспанська бригада арбітрів, яку очолить Хесус Хіль Мансано, а боковими стануть Дієго Барберо та Анхель Невадо. На позиції VAR працюватиме Хуан Мартінес Мунуера.

Четвертим арбітром призначили українця Миколу Балакіна, якого обрали кращим суддею УПЛ у сезоні 2023/24.

Матч Австрія — Франція відбудеться 16 червня. Початок — о 22:00 за київським часом. Також в їх групі зіграють Польща та Нідерланди.

На чемпіонат Європи-2024 до Німеччини поїхали українські арбітри Балакін та Олександр Беркут.

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