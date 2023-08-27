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Украинский супертяж Руденко проиграл будущей звезде: видео досрочного поражения

27 августа 2023 11:21
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Агабекян Карен
редактор
Украинский супертяж Руденко проиграл будущей звезде: видео досрочного поражения
Андерсон сильно бьет Руденко. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Талсе (штат Оклахома, США) прошло боксерское шоу промоутерской компании Top Rank. В главном событии перспективный американский нокаутер Джаред Андерсон подрался с украинским ветераном Андреем Руденко.

Победу в поединке оформил Андерсон, сообщил портал Новини.LIVE.

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23-летний Андерсон за свою карьеру выиграл 16 поединков, 15 из них досрочно. У 39-летнего Руденко в рекорде 35 побед, 21 нокаутом, и семь поражений.

Обзор боя

Руденко не хотел в этом поединке быть овцой на заслании и начал бой с прессинга. Когда же соперник шел в атаку, то пытался клинчевать.

Украинец устроил вязкий бой, из-за чего получил замечание от рефери. Именно после обращения рефери Руденко перестал применять клинч и начал пропускать удары.

На пятый раунд Руденко вышел обессиленным. Андерсон зажал украинца у канатов, а затем разбивал ударами до остановки рефери.

Итог поединка: победа Андерсона техническим нокаутом в пятом раунде.

Отметим, что в этом году Руденко боксировал лишь с чешским джорнименом Бояном Сестичем, которого победил досрочно.

Андерсон в текущем году победил ЖоржаАриаса и экс-чемпиона мира Чарльза Мартина.

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