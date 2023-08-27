Украинский супертяж Руденко проиграл будущей звезде: видео досрочного поражения
В Талсе (штат Оклахома, США) прошло боксерское шоу промоутерской компании Top Rank. В главном событии перспективный американский нокаутер Джаред Андерсон подрался с украинским ветераном Андреем Руденко.
Победу в поединке оформил Андерсон, сообщил портал Новини.LIVE.
23-летний Андерсон за свою карьеру выиграл 16 поединков, 15 из них досрочно. У 39-летнего Руденко в рекорде 35 побед, 21 нокаутом, и семь поражений.
CLINIC.@TeamBigBabyy just gave us the best of heavyweight boxing 🌟 pic.twitter.com/CMVySTpP8T— Top Rank Boxing (@trboxing) August 27, 2023
Обзор боя
Руденко не хотел в этом поединке быть овцой на заслании и начал бой с прессинга. Когда же соперник шел в атаку, то пытался клинчевать.
Украинец устроил вязкий бой, из-за чего получил замечание от рефери. Именно после обращения рефери Руденко перестал применять клинч и начал пропускать удары.
На пятый раунд Руденко вышел обессиленным. Андерсон зажал украинца у канатов, а затем разбивал ударами до остановки рефери.
Итог поединка: победа Андерсона техническим нокаутом в пятом раунде.
Отметим, что в этом году Руденко боксировал лишь с чешским джорнименом Бояном Сестичем, которого победил досрочно.
Андерсон в текущем году победил ЖоржаАриаса и экс-чемпиона мира Чарльза Мартина.
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