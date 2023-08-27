Український супертяж Руденко програв майбутній зірці: відео дострокової поразки

Андерсон сильно б'є Руденка. Фото: скриншот

У Талсі (штат Оклахома, США) пройшло боксерське шоу промоутерської компанії Top Rank. У головній події перспективний американський нокаутер Джаред Андерсон побився з українським ветераном Андрієм Руденком.

Перемогу у поєдинку оформив Андерсон, повідомив портал Новини LIVE.

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23-річний Андерсон за свою кар'єру виграв 16 поєдинків, 15 із них достроково. У 39-річного Руденка у рекорді 35 перемог, 21 нокаутом, та сім поразок.

CLINIC. @TeamBigBabyy щасливо щастить, щоб я хотів продовжити boxing 🌟 pic.twitter.com/CMVySTpP8T — Top Rank Boxing (@trboxing) August 27, 2023

Огляд бою

Руденко не хотів у цьому поєдинку бути вівцею на засланні й розпочав бій із пресингу. Коли ж суперник йшов в атаку, то намагався клінчувати.

Українець влаштував в'язкий бій, через що отримав зауваження від рефері. Саме після звернення рефері Руденко перестав застосовувати клінч та почав пропускати удари.

На п'ятий раунд Руденко вийшов знесиленим. Андерсон затис українця біля канатів, а потім розбивав ударами до зупинки рефері.

Підсумок поєдинку: перемога Андерсона технічним нокаутом у п'ятому раунді.

Зазначимо, що цього року Руденко боксував лише із чеським джорніменом Бояном Сестичем, якого переміг достроково.

Андерсон цього року переміг Жоржа Аріаса та ексчемпіона світу Чарльза Мартіна.

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