Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Український супертяж Руденко програв майбутній зірці: відео дострокової поразки arrow

Український супертяж Руденко програв майбутній зірці: відео дострокової поразки

27 серпня 2023 11:21
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Український супертяж Руденко програв майбутній зірці: відео дострокової поразки
Андерсон сильно б'є Руденка. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Талсі (штат Оклахома, США) пройшло боксерське шоу промоутерської компанії Top Rank. У головній події перспективний американський нокаутер Джаред Андерсон побився з українським ветераном Андрієм Руденком.

Перемогу у поєдинку оформив Андерсон, повідомив портал Новини LIVE.

Читайте також:

23-річний Андерсон за свою кар'єру виграв 16 поєдинків, 15 із них достроково. У 39-річного Руденка у рекорді 35 перемог, 21 нокаутом, та сім поразок.

Огляд бою

Руденко не хотів у цьому поєдинку бути вівцею на засланні й розпочав бій із пресингу. Коли ж суперник йшов в атаку, то намагався клінчувати.

Українець влаштував в'язкий бій, через що отримав зауваження від рефері. Саме після звернення рефері Руденко перестав застосовувати клінч та почав пропускати удари.

На п'ятий раунд Руденко вийшов знесиленим. Андерсон затис українця біля канатів, а потім розбивав ударами до зупинки рефері.

Підсумок поєдинку: перемога Андерсона технічним нокаутом у п'ятому раунді.

Зазначимо, що цього року Руденко боксував лише із чеським джорніменом Бояном Сестичем, якого переміг достроково.

Андерсон цього року переміг Жоржа Аріаса та ексчемпіона світу Чарльза Мартіна.

Нагадаємо, Мудрик та Лукаку покинуть "Челсі": на гравців чекають в Італії.

Луческу можуть звільнити з "Динамо" через гучний скандал.

Лунін піде з "Реала": Анчелотті зробив вибір.

Бех-Романчук виграла срібло чемпіонату світу: відео неймовірного стрибка українки.

Гравцем "Шахтаря" зацікавився "Галатасарай": готується трансфер.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 26 серпня: авіакатастрофа на Житомирщині та повернення дітей з ТОТ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз