Биатлонистку Виту Семеренко отстранили от участия в турнирах

Чемпионки Валентина Семеренко и Вита Семеренко. Фото: УНИАН

Известная украинская спортсменка Вита Семеренко отстранена от выступлений. Биатлонистка не сможет принимать участия в турнирах.

Олимпийская чемпионка оказалась в списке спортсменов, которые отстранены от спорта, сообщает официальный сайт Национального антидопингового центра Украины.

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Обладательница золотой и бронзовой медалей Олимпийских игр-2014 Вита Семеренко оказалась в списке спортсменов, которые были отстранены от выступлений. Согласно официальной информации, 38-летняя биатлонистка допустила ошибку, которая нарушила правила НОК Украины.

Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная с олимпийскими медалями. Фото: УНИАН

Что сделала Вита Семеренко

Олимпийская чемпионка была отстранена от соревнований отстранена из-за того, что пропустила три антидопинговых теста в течение года. Дисквалификация легендарной украинской биатлонистки началась 20 марта 2024 года. Срок действия запрета на выступление не известен.

Список отстраненных спортсменов. Фото: скриншот NADS

Вита Семеренко достигла пика карьеры в 2014 году, когда стала чемпионкой Олимпиады в женской эстафете. На том турнире сборная Украины опередила соперниц из России, для которых те Игры были домашними. Также Семеренко завоевала в Сочи бронзу в спринте.

В 2022 году появилась информация о том, что Семеренко уходит на пенсию, однако Вита опровергла ту информацию.

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