Біатлоністку Віту Семеренко відсторонили від участі у турнірах

Чемпіонки Валентина Семеренко та Віта Семеренко. Фото: УНІАН

Відома українська спортсменка Віта Семеренко відсторонена від виступів. Біатлоністка не зможе брати участь у турнірах.

Олімпійська чемпіонка опинилася у списку спортсменів, які усунуті від спорту, повідомляє офіційний сайт Національного антидопінгового центру України.

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Власниця золотої та бронзової медалей Олімпійських ігор-2014 Віта Семеренко опинилася у списку спортсменів, які були усунені від виступів. Згідно з офіційною інформацією, 38-річна біатлоністка припустилася помилки, яка порушило правила НОК України.

Віта Семеренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна з олімпійськими медалями. Фото: УНІАН

Що зробила Віта Семеренко

Олімпійську чемпіонку було відсторонено від змагань відсторонено через те, що пропустило три антидопінгові тести протягом року. Дискваліфікація легендарної української біатлоністки розпочалася 20 березня 2024 року. Термін дії заборони на виступ не відомий.

Список відстороненних спортсменів. Фото: скриншот NADS

Віта Семеренко досягла піка кар'єри у 2014 році, коли стала чемпіонкою Олімпіади у жіночій естафеті. На тому турнірі збірна України випередила суперниць із Росії, для яких ті Ігри були домашніми. Також Семеренко завоювала у Сочі бронзу у спринті.

У 2022 році з'явилася інформація про те, що Семеренко йде на пенсію, проте Віта спростувала інформацію.

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