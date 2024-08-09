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Украинцы Онофрийчук, Коляденко, Середа — где смотреть 14-й день Олимпиады-2024

9 августа 2024 08:49
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Где смотреть Олимпийские игры 2024, выступление украинцев
Таисия Онофрийчук на Олимпийских играх-2024 Фото: AP/Francisco Seco
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Сегодня, 9 августа, в Париже состоится четырнадцатый день соревнований в Олимпийских играх 2024 года. Конечно, будут выступать и украинцы в разных видах спорта.

О трансляции и расписании сообщает Telegram-канал НОК Украины.

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Где смотреть выступления украинских спортсменов на Олимпиаде

Чтобы поддержать наших спортсменов и насладиться выступлениями украинцев, достаточно открыть сайт Суспільне Спорт, где будут вживую транслироваться все олимпийские события и соревнования. Все это бесплатно.

Кроме того, соревнования можно посмотреть и на региональных каналах Суспільного. Например, Суспільне Київ, Суспільне Харків и т.д. Присоединяйтесь и переживайте за наших.

Расписание турниров с участием украинцев

Уже в 11:00 начнутся соревнования по прыжкам в воду (вышка 10 м). Квалификацию будет проходить Алексей Середа.

В то же время начнется художественная гимнастика. В 11:00 стартует 1-я часть по многоборью, в 12:16 — 2-я часть. В обеих частях примут участие: Диана Баева, Алина Мельник, Валерия Перемета, Кира Ширыкина и Мария Высочанская.

В 15:30 будет финал по личному многоборью, где за золотую медаль сразится Таисия Онофрийчук.

Параллельно с этим в 11:30 стартует 1/2 финала по гребле на байдарках и каноэ (каноэ-двойка 500 м). Участие примут Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок.

От 12:00 состоится 1/8 финала по женской борьбе (весовая категория до 62 кг). Соревноваться будет украинка Ирина Коляденко.

В это же время стартует и 1/8 финала вольной борьбы среди мужчин (весовая категория до 125 кг). От имени Украины будет выступать Александр Хоцяновский.

В 17:00 состоится брейкинг среди женщин. Квалификацию будут проходить Екатерина "Kate" 0 Павленко и Анна "Stefani" Пономаренко.

В 18:00 пройдет полуфинал В по современному пятиборью, в котором примут участие Александр Товкай и Владислав Чекан.

В завершение в 20:30 состоится артистическое плавание (дуэты). От Украины выступят Марина Алексиева и Владислава Алексиева.

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