Де дивитись Олімпійські ігри 2024, виступ українців

Таїсія Онофрійчук на Олімпійських іграх-2024. Фото: AP/Francisco Seco

Сьогодні, 9 серпня, у Парижі відбудеться чотирнадцятий день змагань в Олімпійських іграх 2024 року. Звичайно, виступатимуть і українці у різних видах спорту.

Про трансляцію і розклад повідомляє Telegram-канал НОК України.

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Розклад турнірів за участю українців

Вже об 11:00 розпочнуться змагання зі стрибків у воду (вишка 10м). Кваліфікацію проходитиме Олексій Середа.

Водночас почнеться художня гімнастика. Об 11:00 стартує 1-ша частина з багатоборства, о 12:16 — 2-га частина. В обох частинах братимуть участь: Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна та Марія Височанська.

О 15:30 буде фінал з особистого багатоборства, де за золоту медаль змагатиметься Таїсія Онофрійчук.

Паралельно з цим об 11:30 стартує 1/2 фіналу з веслування на байдарках і каное (каное-двійка 500 м). Участь братимуть Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.

О 12:00 відбудеться 1/8 фіналу з жіночої боротьби (вагова категорія до 62 кг). Змагатиметься українка Ірина Коляденко.

Водночас стартує і 1/8 фіналу вільної боротьби серед чоловіків (вагова категорія до 125 кг). Від імені України виступатиме Олександр Хоцянівський.

О 17:00 відбудеться брейкінг серед жінок. Кваліфікацію проходитимуть Катерина "Kate"0 Павленко та Анна "Stefani" Пономаренко.

О 18:00 пройде півфінал В з сучасного п'ятиборства, в якому візьмуть участь Олександр Товкай і Владислав Чекан.

На завершення, о 20:30 відбудеться артистичне плавання (дуети). Від України виступатимуть Марина Алексіїва та Владислава Алексіїва.

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