Второй день Олимпиады-2024: украинцы выступят в десяти видах спорта

Бронзовый призер Токио-2020 Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

На Олимпийских играх в Париже 28 июля стартует второй соревновательный день. Украина будет представлена в десяти видах спорта.

Трое украинцев будут соперничать за медали, сообщил портал Новини.LIVE.

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Богдан Ядов. Фото: Федерация дзюдо Украины

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Первыми начнут соревновательный день в спортивной гимнастике. Юная 16-летняя украинка Анна Лащевская в 10.30 стартует в квалификации многоборья.

В дзюдо Украину представит титулованный борец Богдан Ядов в весовой категории до 66 кг. Основная часть соревнований начнется в 11:00, а финалы в 17:00.

В 12:15 начнет выступления на турнире серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-Де-Жанейро Сергей Кулиш, соревновавшийся в квалификации пулевой стрельбы из пневматической винтовки.

После 12:30 стоит ожидать выступления 18-летнего украинского пловца Александра Желтякова в квалификации на дистанции 100 метров на спине. Полуфинал, в который пройдут 16 лучших спортсменов, начнется после 22:30.

Александр Желтяков. Фото: instagram.com/s_yellow

Также в 12:30 на своих четвертых Олимпийских играх должна дебютировать Маргарита Песоцкая в 1/32 финала в настольном теннисе.

В 13:00 запланированы предварительные заплывы в парной двойке (легкий вес) по академической гребле. В этой дисциплине Украину представят Игорь Хмара и Станислав Ковалев.

После 13:00 начнутся выступления в теннисе, большинство матчей которого в первый день были перенесены из-за дождя. Первой в 14:30 стартует Элина Свитолина, которая будет играть с японкой Моюки Учиджимы в 1/32 финала.

Второй начнет Марта Костюк. В 1/32 финала она будет противостоять австралийке Луле Радовчич. Матч начнется в 16:00.

На 17:30 запланирована игра украинки Ангелины Калининой против Аранты Рус из Нидерландов. Теннисистки уже трижды встречались на корте, и представительница сине-желтой команды победила только раз.

Матч украинки Даяны Ястремской начнется в 19:00. Одесситка сразится с бразильянкой Лаурой Пигосси, которой она уступила в 2022 году.

В 15:10 начнется финал соревнований по маунтинбайку, где выступит украинка Яна Беломоина

После 15:50 в бадминтоне начнет играть юная украинка Полина Бугрова, которая в группе G будет противостоять соперницам из Чехии и Индонезии.

Украинка Виктория Усс с 18-м результатом прошла квалификацию байдарок в гребном слаломе. Полуфинал с участием украинки стартует в 16:30. Финал начнется в 18:45.

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