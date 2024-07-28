Другий день Олімпіади-2024: українці виступлять в десяти видах спорту

Бронзова призерка Токіо-2020 Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net

На Олімпійських іграх в Парижі 28 липня стартує другий змагальний день. Україна сьогодні буде представлена в десяти видах спорту.

Троє українців будуть змагатися за медалі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Першими почнуть змагальний день в спортивній гімнастиці. Юна 16-річна українка Анна Лащевська о 10:30 стартує у кваліфікації багатоборства.

В дзюдо Україну представить титулований борець Богдан Ядов у ваговій категорії до 66 кг. Основна частина змагань почнеться об 11:00, а фінали о 17:00.

О 12:15 розпочне виступи на турнірі срібний призер Олімпіади-2016 в Ріо-Де-Жанейро Сергій Куліш, який змагатиметься у кваліфікації кульової стрільби із пневматичної гвинтівки.

Після 12:30 варто очікувати на виступ 18-річного українського плавця Олександра Желтякова у кваліфікації на дистанції 100 метрів на спині. Півфінал, в який пройдуть 16 кращих спортсменів, почнеться після 22:30.

Олександр Желтяков. Фото: instagram.com/s_yellow

Також о 12:30 на своїх четвертих Олімпійських іграх має дебютувати Маргарита Песоцька в 1/32 фіналу в настільному тенісі.

О 13:00 заплановані попередні запливи у парній двійці (легка вага) з академічного веслування. В цій дисципліні Україну представлять Ігор Хмара та Станіслав Ковальов.

Після 13:00 почнуться виступи в тенісі, більшість матчів якого в перший день було перенесено через дощ. Першою об 14:30 стартує Еліна Світоліна, яка гратиме з японкою Моюки Учіджіми в 1/32 фіналу.

Другою розпочне Марта Костюк. У 1/32 фіналу вона протистоятиме австралійці Лулу Радовчич. Матч розпочнеться о 16:00.

На 17:30 запланована гра українки Ангеліни Калініної проти Аранти Рус з Нідерландів. Тенісистки вже тричі зустрічались на корті, і представниця синьо-жовтої команди перемогла лише раз.

Матч українки Даяни Ястремської розпочнеться о 19:00. Одеситка змагатиметься з бразилійкою Лаурою Пігоссі, якій вона поступилася у 2022 році.

О 15:10 почнеться фінал змагань із маунтинбайка, де виступить українка Яна Беломоїна.

Після 15:50 в бадмінтоні почне грати юна українка Поліна Бугрова, яка в групі G гратиме з суперницями з Чехії та Індонезії.

Українка Вікторія Ус з 18-м результатом пройшла кваліфікацію байдарок в гребному слаломі. Півфінал за участі українки стартує о 16:30. Фінал розпочнеться о 18:45.

Нагадаємо, Лунін та Куртуа підуть з "Реала" — де гратиме українець.

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