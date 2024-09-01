Украинские пловцы завоевали семь медалей на Паралимпиаде 2024

Украинцы выиграли семь медалей Паралимпиады в плавании — Трусов и Богодайко на одном подиуме
На Паралимпийских играх в Париже прошли важные финалы в плавании. По их итогам украинцы выиграли семь медалей.
О медальном наследии Украины сообщил портал Новини.LIVE.
У пловцов семь медалей за вечер
Первые финалы начались на дистанции 100 метров на спине в классе S12, где Ярослав Денисенко выиграл бронзовую награду.
Анна Стеценко стала серебряным призером на дистанции 100 м на спине в классе S12. Также она выиграла бронзовую награду заплыва на 400 м вольным стилем, обновив паралимпийский рекорд в классе S12.
Отметим, что Антон Коль стал бронзовым призером на 50-метровке на спинке в классе S1.
Также Украина завоевала двойной подиум на дистанции 200 метров комплексным стилем в классе SM7. Андрей Трусов выиграл серебро, а Евгений Богодайко — бронзу.
Еще одну бронзовую награду завоевала Марина Пиддубна на дистанции 50 метров свободным стилем в классе S11.
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