Украинские пловцы завоевали семь медалей на Паралимпиаде 2024

Трусов и Богодайко с серебром и бронзой. Фото: Reuters

На Паралимпийских играх в Париже прошли важные финалы в плавании. По их итогам украинцы выиграли семь медалей.

О медальном наследии Украины сообщил портал Новини.LIVE.

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Первые финалы начались на дистанции 100 метров на спине в классе S12, где Ярослав Денисенко выиграл бронзовую награду.

Анна Стеценко стала серебряным призером на дистанции 100 м на спине в классе S12. Также она выиграла бронзовую награду заплыва на 400 м вольным стилем, обновив паралимпийский рекорд в классе S12.

Анна Стеценко - крайняя справа. Фото: Reuters

Отметим, что Антон Коль стал бронзовым призером на 50-метровке на спинке в классе S1.

Также Украина завоевала двойной подиум на дистанции 200 метров комплексным стилем в классе SM7. Андрей Трусов выиграл серебро, а Евгений Богодайко — бронзу.

Еще одну бронзовую награду завоевала Марина Пиддубна на дистанции 50 метров свободным стилем в классе S11.

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