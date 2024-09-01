Українські плавці здобули сім медалей на Паралімпіаді 2024

Українці виграли сім медалей Паралімпіади в плаванні — Трусов та Богодайко на одному подіумі
На Паралімпійських іграх в Парижі відбулися важливі фінали в плаванні. За їх підсумками Українці виграли сім медалей.
Про медальний доробок України повідомив портал Новини.LIVE.
У плавців сім медалей за вечір
Першим фінали почали на дистанції 100 метрів на спині в класі S12, де Ярослав Денисенко виграв бронзову нагороду.
Анна Стеценко стала срібним призером на дистанції 100 м на спині в класі S12. Також вона виграла бронзову нагороду запливу на 400 м вільним стилем, оновивши паралімпійський рекорд у класі S12.
Зазначимо, що Антон Коль став бронзовим призером на 50-метрівці на спинні в класі S1.
Також Україна здобула подвійний подіум на дистанції 200 метрів комплексним стилем в класі SM7. Андрій Трусов виграв срібло, а Євген Богодайко бронзу.
Ще одну бронзову нагороду здобула Марина Піддубна на дистанції 50 метрів вільним стилем в класі S11.
Нагадаємо, "Шахтар" замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться.
Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не "Арсенал".
"Жирона" висунула вимоги до Циганкова — що має зробити гравець.
"Динамо" дізналося суперників у Лізі Європи — "Рома" з Довбиком та інші команди.
Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.
Читайте Новини.LIVE!