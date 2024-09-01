Українські плавці здобули сім медалей на Паралімпіаді 2024

Трусов та Богодайко зі "сріблом" і "бронзою". Фото: Reuters

На Паралімпійських іграх в Парижі відбулися важливі фінали в плаванні. За їх підсумками Українці виграли сім медалей.

Про медальний доробок України повідомив портал Новини.LIVE.

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Першим фінали почали на дистанції 100 метрів на спині в класі S12, де Ярослав Денисенко виграв бронзову нагороду.

Анна Стеценко стала срібним призером на дистанції 100 м на спині в класі S12. Також вона виграла бронзову нагороду запливу на 400 м вільним стилем, оновивши паралімпійський рекорд у класі S12.

Анна Стеценко — крайня праворуч. Фото: Reuters

Зазначимо, що Антон Коль став бронзовим призером на 50-метрівці на спинні в класі S1.

Також Україна здобула подвійний подіум на дистанції 200 метрів комплексним стилем в класі SM7. Андрій Трусов виграв срібло, а Євген Богодайко бронзу.

Ще одну бронзову нагороду здобула Марина Піддубна на дистанції 50 метрів вільним стилем в класі S11.

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