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Українці виграли сім медалей Паралімпіади в плаванні — Трусов та Богодайко на одному подіумі

1 вересня 2024 01:04
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Українські плавці здобули сім медалей на Паралімпіаді 2024
Трусов та Богодайко зі "сріблом" і "бронзою". Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Паралімпійських іграх в Парижі відбулися важливі фінали в плаванні. За їх підсумками Українці виграли сім медалей.

Про медальний доробок України повідомив портал Новини.LIVE.

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Антон Коль
Антон Коль. Фото: Reuters

У плавців сім медалей за вечір

Першим фінали почали на дистанції 100 метрів на спині в класі S12, де Ярослав Денисенко виграв бронзову нагороду.

Анна Стеценко стала срібним призером на дистанції 100 м на спині в класі S12. Також вона виграла бронзову нагороду запливу на 400 м вільним стилем, оновивши паралімпійський рекорд у класі S12.

Анна Стеценко
Анна Стеценко — крайня праворуч. Фото: Reuters

Зазначимо, що  Антон Коль став бронзовим призером на 50-метрівці на спинні в класі S1.

Також Україна здобула подвійний подіум на дистанції 200 метрів комплексним стилем в класі SM7. Андрій Трусов виграв срібло, а Євген Богодайко бронзу.

Ще одну бронзову нагороду здобула Марина Піддубна на дистанції 50 метрів вільним стилем в класі S11.

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