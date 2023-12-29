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Украинца из Днепра-1 приглашают в Испанию, а он из-за войны не хочет покидать страну

29 декабря 2023 20:38
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украинца из Днепра-1 приглашают в Испанию, а он из-за войны не хочет покидать страну
Василий Кравец вместе с остальными игроками "Днепра-1". Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский левый защитник "Днепра-1" Василий Кравец вскоре покинет свою команду. Клуб и футболист разорвут контракт по обоюдному согласию.

По информации ТаТоТаке, футболиста уже ждут в Испании и Бельгии.

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Кравец решил покинуть "Днепр-1" из-за недостаточного количества игрового времени. Василия роль игрока ротации не устраивает.

Василий Кравец
Василий Кравец. Фото: "Днепр-1"

Куда перейдет Кравец

По информации источника, несмотря на интерес из Испании и Бельгии Василий хочет оставаться в Украине пока здесь идет война.

Ранее различные источники приписывали интерес к Кравцу со стороны родных ему львовских "Карпат" и лично главного тренера Мирона Маркевича.

Отметим, что летом Василий перешел из полтавской "Ворсклы" в "Днепр-1" за 800 тысяч евро. С тех пор защитник сыграл восемнадцать матчей и результативными действиями не отличался.

Также за свою карьеру Кравец играл за "Карпаты", испанские "Луго", "Леванте", "Спортинг" и польский "Лех".

Напомним, "Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

Бывший главный тренер "Динамо" может возглавить "Ворсклу".

Георгий Судаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Назван лучший тренер года в футболе — победил с феноменальным отрывом.

"Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

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