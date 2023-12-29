Украинца из Днепра-1 приглашают в Испанию, а он из-за войны не хочет покидать страну

Василий Кравец вместе с остальными игроками "Днепра-1". Фото: "Днепр-1"

Украинский левый защитник "Днепра-1" Василий Кравец вскоре покинет свою команду. Клуб и футболист разорвут контракт по обоюдному согласию.

По информации ТаТоТаке, футболиста уже ждут в Испании и Бельгии.

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Кравец решил покинуть "Днепр-1" из-за недостаточного количества игрового времени. Василия роль игрока ротации не устраивает.

Василий Кравец. Фото: "Днепр-1"

Куда перейдет Кравец

По информации источника, несмотря на интерес из Испании и Бельгии Василий хочет оставаться в Украине пока здесь идет война.

Ранее различные источники приписывали интерес к Кравцу со стороны родных ему львовских "Карпат" и лично главного тренера Мирона Маркевича.

Отметим, что летом Василий перешел из полтавской "Ворсклы" в "Днепр-1" за 800 тысяч евро. С тех пор защитник сыграл восемнадцать матчей и результативными действиями не отличался.

Также за свою карьеру Кравец играл за "Карпаты", испанские "Луго", "Леванте", "Спортинг" и польский "Лех".

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