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Українця з Дніпра-1 запрошують до Іспанії, а він через війну не хоче залишати країну

29 грудня 2023 20:38
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Агабекян Карен
редактор
Українця з Дніпра-1 запрошують до Іспанії, а він через війну не хоче залишати країну
Василь Кравець разом із рештою гравців "Дніпра-1". Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український лівий захисник "Дніпра-1" Василь Кравець незабаром покине свою команду. Клуб та футболіст розірвуть контракт за обопільною згодою.

За інформацією ТаТоТаке, на футболіста вже чекають в Іспанії та Бельгії.

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Василь Кравець
Василь Кравець. Фото: "Дніпро-1"

Куди перейде Кравець

За інформацією джерела, попри інтерес з Іспанії та Бельгії Василь хоче залишатися в Україні поки тут триває війна.

Раніше різні джерела приписували інтерес до Кравця з боку рідних йому львівських "Карпат" та особисто головного тренера Мирона Маркевича.

Зазначимо, що влітку Василь перейшов із полтавської "Ворскли" до "Дніпра-1" за 800 тисяч євро. З того часу захисник зіграв вісімнадцять матчів і результативними діями не відзначався.

Також за свою кар'єру Кравець грав за "Карпати", іспанські "Луго", "Леванте", "Спортінг" та польський "Лех".

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