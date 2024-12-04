Украинских хоккеистов со скандалом исключили из международных турниров

Спортсмены перед поединком. Фото: instagram.com/fieldhockey_ua

В украинском спорте назрел новый скандал. Одним из его последствий стал запрет для украинских хоккеистов участвовать в международных соревнованиях.

Национальные команды по хоккею на траве не смогут выступать в крупных турнирах, сообщает "Суспільне Спорт".

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Украинские хоккеисты отстранены от международных выступлений. Национальные команды по хоккею на траве больше не смогут принимать участие в престижных турнирах. Украина стали всего третьей страной, чьи представители получили такой запрет. Ранее те же меры были применены к сборных России и Беларуси.

Командное фото сборной Украины. Источник: instagram.com/fieldhockey_ua

Причина наказания для сборной Украины

Если россияне и белорусы были отстранены от международных турниров из-за участия в полномасштабной военной интервенции, то украинцы столкнулись с запретом по другой причине. Дело в задолженности украинской федерации перед европейской. Она составила 32 тысячи евро.

В дополнении к скандалу известно, что спортсмены и тренеры женской сборной Украины обвиняют украинских функционеров в финансовых махинациях. Решение международной федерации не подлежит оспариванию. Украинские спортсмены уже заявили, что действия местной федерации привели к серьезному национальному кризису в этом виде спорта.

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