Украинских хоккеистов со скандалом исключили из международных турниров

Украину исключили из турниров по хоккею на траве — что известно
В украинском спорте назрел новый скандал. Одним из его последствий стал запрет для украинских хоккеистов участвовать в международных соревнованиях.
Национальные команды по хоккею на траве не смогут выступать в крупных турнирах, сообщает "Суспільне Спорт".
Украинские хоккеисты отстранены от международных выступлений. Национальные команды по хоккею на траве больше не смогут принимать участие в престижных турнирах. Украина стали всего третьей страной, чьи представители получили такой запрет. Ранее те же меры были применены к сборных России и Беларуси.
Причина наказания для сборной Украины
Если россияне и белорусы были отстранены от международных турниров из-за участия в полномасштабной военной интервенции, то украинцы столкнулись с запретом по другой причине. Дело в задолженности украинской федерации перед европейской. Она составила 32 тысячи евро.
В дополнении к скандалу известно, что спортсмены и тренеры женской сборной Украины обвиняют украинских функционеров в финансовых махинациях. Решение международной федерации не подлежит оспариванию. Украинские спортсмены уже заявили, что действия местной федерации привели к серьезному национальному кризису в этом виде спорта.
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