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Україну виключили з турнірів із хокею на траві — що відомо

4 грудня 2024 11:36
Станіслав Костюк - Редактор
Українських хокеїстів зі скандалом виключили з міжнародних турнірів
Спортсмени перед поєдинком. Фото: instagram.com/fieldhockey_ua
Станіслав Костюк - Редактор

В українському спорті назрів новий скандал. Одним із його наслідків стала заборона для українських хокеїстів брати участь у міжнародних змаганнях.

Національні команди з хокею на траві не зможуть виступати у великих турнірах, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Українських хокеїстів відсторонено від міжнародних виступів. Національні команди з хокею на траві більше не зможуть брати участь у найпрестижніших турнірах. Україна стали лише третьою країною, чиї представники отримали таку заборону. Раніше ті самі заходи були застосовані до збірних Росії та Білорусі.

Збірна України з хокею
Командне фото збірної України. Джерело: instagram.com/fieldhockey_ua

Причина покарання для збірної України

Якщо росіяни та білоруси були усунені від міжнародних турнірів через участь у повномасштабній військовій інтервенції, то українці зіткнулися із забороною з іншої причини. Справа у заборгованості української федерації перед європейською. Вона становила 32 тисячі євро.

На додаток до скандалу відомо, що спортсмени та тренери жіночої збірної України звинувачують українських функціонерів у фінансових махінаціях. Рішення міжнародної федерації не підлягає оскарженню. Українські спортсмени вже заявили, що дії місцевої федерації призвели до серйозної національної кризи у цьому виді спорту.

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