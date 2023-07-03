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Украину в шестой раз на Олимпийских играх представят в командных видах спорта

3 июля 2023 11:17
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Агабекян Карен
редактор
Украину в шестой раз на Олимпийских играх представят в командных видах спорта
Раздевалка сборной Украины U-21 после победы. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Благодаря победе над Францией в четвертьфинале молодежного Чемпионата Европы U-21 сборная Украины попала на Олимпийские игры. Для нашей страны это будет всего шестая команда на ОИ за время независимости.

В целом Украина впервые за 20 лет выступит на Олимпиаде в командных видах, сообщает портал Новини.LIVE.

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Отметим, что после матча с Францией УЕФА назвала автора дубля Георгия Судакова лучшим игроком матча. При этом Михаил Мудрик создал эти голы. Сначала вингер заработал пенальти, а затем отдал топовую передачу из глубины поля.

Радость игроков сборной Украины U-21. Фото: УАФ

Этого ждали с 2004 года

Для Украины квалификация на Олимпийских играх в командных видах спорта всегда была проблематична, а начиная с Игр-2008 в Пекине это стало мечтой.

На Олимпийских играх 1996 года в Атланте выступили женские сборные Украины по баскетболу, волейболу и мужской команде по водному поло.

В 2002 году на зимних ОИ в Солт-Лейк-Сити в хоккее нашу страну представила мужская команда. В Афинах-2004 женская команда по гандболу выиграла бронзовые медали.

В полуфинале Чемпионата Европы сборная Украины сыграет с командой Испании. С ними наша команда играла в одной группе и сыграла 2:2. Но стоит отметить, что этот матч ничего не решал и в нем команды играли полурезервными составами.

Напомним, форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн передумал переходить в "Баварию" и выбрал другой клуб.

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков продолжил карьеру в Италии: им интересуется топ-клуб.

Форвард "Брюгге" Роман Яремчук собирается перейти в известный клуб.

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