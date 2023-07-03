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Україну вшосте на Олімпійських іграх представлять у командних видах спорту

3 липня 2023 11:17
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Агабекян Карен
редактор
Україну вшосте на Олімпійських іграх представлять у командних видах спорту
Роздягальня збірної України U-21 після перемоги. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Завдяки перемозі над Францією у чвертьфіналі молодіжного Чемпіонату Європи U-21 збірна України потрапила на Олімпійські ігри. Для нашої країни це буде всього шоста команда на ОІ за часи незалежності.

Загалом, Україна вперше за 20 років виступить на Олімпіаді в командних видах, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що після матчу з Францією УЄФА назвала автора дубля Георгія Судакова найкращим гравцем матчу. При цьому Михайло Мудрик створив ці голи. Спершу вінгер заробив пенальті, а потім віддав топову передачу з глибини поля.

Радість гравців збірної України U-21. Фото: УАФ

Цього чекали з 2004 року

Для України кваліфікація на Олімпійських іграх в командних видах спорту завжди була проблематична, а починаючи з Ігор-2008 в Пекіні це стало мрією.

На Олімпійських іграх 1996 року в Атланті виступили жіночі збірні України з баскетболу, волейболу та чоловіча команда з водного поло.

У 2002 році на зимових ОІ в Солт-Лейк-Сіті в хокеї нашу країну представила чоловіча команда. В Афінах-2004 жіноча команда з волейболу виграла бронзові медалі.

У півфіналі Чемпіонату Європи збірна України зіграє з командою Іспанії. З ними наша команда грала в одній групі й зіграла 2:2. Але варто зазначити, що той матч нічого не вирішував і в ньому команди грали напіврезервними складами.

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