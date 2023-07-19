Ультрас "Шахтера" жестко отреагировали на возвращение Гая в клуб: они не за это воюют

Алексей Гай. Фото: ФК "Черноморец"

Как и ожидалось, новость о возвращении Алексея Гая в донецкий "Шахтер" взбудоражила украинских болельщиков. Все потому, что игрок до сих пор не принес никому извинений за свои антиукраинские заявления.

Ожидаемо, что ультрас "горняков", часть которых защищает страну на войне, была откровенно возмущена.

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Когда Гай работал в "Черноморце", то ему не высказывали огромного количества претензий. К тому же он вел себя очень тихо, прячась за спинами Романа Григорчука и других помощников. "Шахтер", в отличие от одесситов, всегда на слуху, из-за чего и появился резонанс.

Гая не хотят видеть болельщики

Критика в сторону Гая связана с заявлениями 2014 года и с переходом в российскую "Кубань" после 2014 года.

Хотя, для Алексея переход в "Кубань" не казался чем-то страшным, поскольку он упорно не видел агрессии России в Украине.

Затем еще был отказ Гая одеть футболку с надписью "Слава Украинской армии". Акция перед матчем "Карпаты" — "Черноморец" была приурочена ВСУ, начавшим АТО на Донбассе. Тогда лишь Алексей отказался надевать футболку. Когда его попросили объясниться, то он сравнил мероприятие с акцией в поддержку геев, затем назвал АТО убийством людей, и также сказал, что "футбол — вне политики". В 2014-м, услышав подобное, люди стерпели, но репутация футболиста была испорчена.

После начала полномасштабного российского вторжения эта история кровоточит новыми ранами, поскольку Алексей до сих пор не нашел в себе смелости публично извиниться. Конечно, нужно изначально хотеть попросить прощения. Мы же не знаем, какая позиция у Гая сейчас.

Ультрас "Шахтера", как и другие активные фанаты, сейчас защищают Украину от россиян. Поэтому новость о возвращении Гая их сильно взбудоражила.

"Гай — русский черт", — коротко прокомментировали новость ультрас.

Интересно, что информация о начале работы Гая на тренировочном сборе "Шахтера" в Нидерландах просочилась из СМИ. В клубе на официальных страницах подобной информации не публиковали. Можно предположить, что в менеджменте понимают репутационные потери от нахождения в команде своего бывшего игрока. Надеемся только на то, что Патрик Ван Леувен не захочет возвращать Анатолия Тимощука.

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