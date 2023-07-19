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Ультрас "Шахтаря" жорстко відреагували на повернення Гая до клубу: вони не за це воюють

19 липня 2023 08:10
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Агабекян Карен
редактор
Ультрас "Шахтаря" жорстко відреагували на повернення Гая до клубу: вони не за це воюють
Олексій Гай. Фото: ФК "Чорноморець"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Як і очікувалося, новина про повернення Олексія Гая до донецького "Шахтаря" розбурхала українських уболівальників. Все тому, що гравець досі не вибачився за свої антиукраїнські заяви.

Очікувано, що ультрас "гірників", частина яких захищає країну на війні, була відверто обурена.

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Коли Гай працював у "Чорноморці", то йому не висловлювали величезну кількість претензій. До того ж він поводився дуже тихо, ховаючись за спинами Романа Григорчука та інших помічників. "Шахтар", на відміну від одеситів, завжди на слуху, через що і з'явився резонанс.

Гая не хочуть бачити вболівальники

Критика у бік Гая пов'язана із заявами 2014 року та з переходом у російську "Кубань" після 2014 року.

Хоча для Олексія перехід у "Кубань" не здавався чимось страшним, оскільки він наполегливо не бачив агресії Росії в Україні.

Потім ще була відмова Гая одягнути футболку із написом "Слава Українській армії". Акцію перед матчем "Карпати" — "Чорноморець" було приурочено ЗСУ, які розпочали АТО на Донбасі. Тоді лише Олексій відмовився вдягати футболку. Коли його попросили пояснити, то він порівняв захід з акцією на підтримку геїв, потім назвав АТО вбивством людей і також сказав, що "футбол — поза політикою". 2014-го, почувши подібне, люди стерпіли, але репутація футболіста була зіпсована.

Після початку повномасштабного російського вторгнення ця історія кровоточить новими ранами, оскільки Олексій досі не знайшов у собі сміливості публічно вибачитися. Звичайно, потрібно спочатку хотіти перепросити. Ми ж не знаємо, яка позиція у Гая зараз.

Ультрас "Шахтаря", як і інші активні фанати, зараз захищають Україну від росіян. Тому новина про повернення Гая їх сильно розбурхала.

"Гай — російський чорт", — коротко прокоментували новину ультрас.

Цікаво, що інформація про початок роботи Гая на тренувальному зборі "Шахтаря" у Нідерландах просочилася зі ЗМІ. У клубі на офіційних сторінках такої інформації не публікували. Можна припустити, що у менеджменті розуміють репутаційні втрати від перебування у команді свого колишнього гравця. Сподіваємося лише на те, що Патрік Ван Леувен не захоче повертати Анатолія Тимощука.

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