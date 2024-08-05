Виктория Усс призналась, почему участвует не в своей дисциплине на Олимпиаде-2024

Виктория Усс во время заплыва. Фото: Reuters/Yara Nardi

Украинская спортсменка Виктория Усс призналась, что не ожидала выйти в четвертьфинал Олимпиады-2024 в каяк-кроссе. Она не собиралась участвовать в этой дисциплине, но решила побороться за медаль.

Усс уже настраивается на следующий этап турнира, сообщает портал "Суспільне Спорт".

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Виктория Усс специализируется на каноэ-слаломе и байдарках. Она редко принимает участие в каяк-кроссе. Но украинка потеряла шанс побороться за медали в своих коронных дисциплинах, потому решила попробовать силы в сложном заплыве.

Виктория Усс на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters/Yara Nardi

Что Усс рассказал о своем достижении

Украинка объяснила, что в каяк-кроссе не бывает слабых соперниц, сюрприз может преподнести кто угодно. На дистанции очень легко потерять ориентацию и сориентироваться в борьбе с другими спортсменками.

"Но ты знаешь трассу, знаешь, куда ехать и пытаешься побыстрее понять, что и куда и какую тактику принять. Я не ожидала дойти до четвертьфинала, но решила просто насладиться турниром", — рассказала Усс.

Четвертьфинал по каяк-кроссу пройдет понедельник, 5 августа.

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