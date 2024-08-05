Вікторія Ус зізналася, чому бере участь не у своїй дисципліні на Олімпіаді-2024

Вікторія Ус під час запливу. Фото: Reuters/Yara Nardi

Українська спортсменка Вікторія Ус зізналася, що не очікувала вийти до чвертьфіналу Олімпіади-2024 у каяк-кросі. Вона не збиралася брати участь у цій дисципліні, але вирішила поборотися за медаль.

Ус вже налаштовується на наступний етап турніру, повідомляє портал "Суспільне Спорт".

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Вікторія Ус спеціалізується на каное-слаломі та байдарках. Вона рідко бере участь у каяк-кросі. Але українка втратила шанс поборотися за медалі у своїх коронних дисциплінах, тому вирішила спробувати сили у складному запливі.

Вікторія Ус на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters/Yara Nardi

Що Ус розповів про своє досягнення

Українка пояснила, що в каяк-кросі не буває слабких суперниць, сюрприз може зробити будь-хто. На дистанції дуже легко втратити орієнтацію та зорієнтуватися у боротьбі з іншими спортсменками.

"Але ти знаєш трасу, знаєш, куди їхати й намагаєшся швидше зрозуміти, що і куди і яку тактику прийняти. Я не очікувала дійти до чвертьфіналу, але вирішила просто насолодитися турніром", — розповіла Ус.

Чвертьфінал з каяк-кросу пройде понеділок, 5 серпня.

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