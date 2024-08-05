Вікторія Ус зізналася, чому бере участь не у своїй дисципліні на Олімпіаді-2024

Ус зізналася, чому її здивував вихід до чвертьфіналу Олімпійських ігор
Українська спортсменка Вікторія Ус зізналася, що не очікувала вийти до чвертьфіналу Олімпіади-2024 у каяк-кросі. Вона не збиралася брати участь у цій дисципліні, але вирішила поборотися за медаль.
Ус вже налаштовується на наступний етап турніру, повідомляє портал "Суспільне Спорт".
Вікторія Ус спеціалізується на каное-слаломі та байдарках. Вона рідко бере участь у каяк-кросі. Але українка втратила шанс поборотися за медалі у своїх коронних дисциплінах, тому вирішила спробувати сили у складному запливі.
Що Ус розповів про своє досягнення
Українка пояснила, що в каяк-кросі не буває слабких суперниць, сюрприз може зробити будь-хто. На дистанції дуже легко втратити орієнтацію та зорієнтуватися у боротьбі з іншими спортсменками.
"Але ти знаєш трасу, знаєш, куди їхати й намагаєшся швидше зрозуміти, що і куди і яку тактику прийняти. Я не очікувала дійти до чвертьфіналу, але вирішила просто насолодитися турніром", — розповіла Ус.
Чвертьфінал з каяк-кросу пройде понеділок, 5 серпня.
Нагадаємо, Мудрик гратиме в Італії — "Челсі" готує обмін гравцями з "Ювентусом".
Головна суперниця Магучіх після поразки зізналась, що любить українку.
Батько алжирського боксера-трансгендера відреагував на його цькування після тесту на тестостерон.
Ще одна суперниця алжирки Хеліф заявила, що билася з чоловіком.
Найгучніший скандал на Олімпіаді в Парижі — триразову чемпіонку не допустили до змагання.
Читайте Новини.LIVE!