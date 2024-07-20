Александр Усик готов к бою на голых кулаках в Bare Knuckle

Усик готов общаться с Макгрегором о бое на голых кулаках
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC в супертяжелом весе Александр Усик может провести бой на голых кулаках. Произойдет это в промоушене Конора Макгрегора Bare Knuckle.
Усик готов обсуждать этот вариант, о чем написал в Instagram.
Макгрегор ждет Усика
Макгрегор — совладелец лиги Bare Knuckle, которая является самой известной в современном мире боев на голых кулаках.
Первым об интересе к участию Усика в кулачных боях сообщил директор его команды Сергей Лапин. Возможно, это была шутка, но Макгрегор в соцсетях опубликовал сообщение, что Александр в Bare Knuckle.
Лапин ответил Конору, что сначала Усик должен отправить на пенсию Тайсона Фьюри, и затем команда украинца Ready to Fight готова сделать большое шоу вместе с Bare Knuckle. Директор предложил Конору обсудить вариант с боем.
Усик был не многословен, но также предложил Конору обсудить вариант дебюта на голых кулаках.
"Давай поговорим", — написал Усик.
Ранее успешно провел бой на голых кулаках друг Усика и действующий чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик. Он досрочно победил бывшего друга Макгрегора Артема Лобова.
Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.
Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.
"Жирона" хочет пригласить украинского игрока "Динамо" — о ком речь.
Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом.
Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно.
Читайте Новини.LIVE!