Александр Усик готов к бою на голых кулаках в Bare Knuckle

Александр Усик перед боем с Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC в супертяжелом весе Александр Усик может провести бой на голых кулаках. Произойдет это в промоушене Конора Макгрегора Bare Knuckle.

Усик готов обсуждать этот вариант, о чем написал в Instagram.

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Макгрегор ждет Усика

Макгрегор — совладелец лиги Bare Knuckle, которая является самой известной в современном мире боев на голых кулаках.

Первым об интересе к участию Усика в кулачных боях сообщил директор его команды Сергей Лапин. Возможно, это была шутка, но Макгрегор в соцсетях опубликовал сообщение, что Александр в Bare Knuckle.

Лапин ответил Конору, что сначала Усик должен отправить на пенсию Тайсона Фьюри, и затем команда украинца Ready to Fight готова сделать большое шоу вместе с Bare Knuckle. Директор предложил Конору обсудить вариант с боем.

Усик был не многословен, но также предложил Конору обсудить вариант дебюта на голых кулаках.

"Давай поговорим", — написал Усик.

Ранее успешно провел бой на голых кулаках друг Усика и действующий чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик. Он досрочно победил бывшего друга Макгрегора Артема Лобова.

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