Олександр Усик готовий до бою на голих кулаках в Bare Knuckle

Олександр Усик перед боєм із Тайсоном Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC у надважкій вазі Олександр Усик може провести бой на голих кулаках. Відбудеться це в промоушені Конора Макгрегора Bare Knuckle.

Усик готовий обговорювати цей варіант, про що написав у Instagram.

Читайте також:

Усик готовий домовлятися з Конором. Фото: скриншот

Макгрегор чекає Усика

Макгрегор — співвласник ліги Bare Knuckle, яка є найвідомішою у сучасному світі боїв на голих кулаках.

Першим про інтерес до участі Усика в кулачних боях повідомив директор його команди Сергій Лапін. Можливо це був жарт, але Макгрегор в соцмережах опублікував повідомлення, що Олександр в Bare Knuckle.

Лапін відповів Конору, що спочатку Усик має відправити на пенсію Тайсона Ф’юрі, але команда українця Ready to Fight готова зробити велике шоу разом із Bare Knuckle. Директор запропонував Конору обговорити варіант з боєм.

Усик був не багатослівний, але також запропонував Конору обговорити варіант дебюту на голих кулаках.

"Давай поговоримо", — написав Усик.

Зазначимо, що раніше успішно провів бій на голих кулаках друг Усика та чинний чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Беринчик. Він достроково переміг колишнього друга Макгрегора Артема Лобова.

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця.

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

"Жирона" хоче запросити українського гравця "Динамо" — про кого йдеться.

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом.

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.