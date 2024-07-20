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Усик готовий спілкуватися з Макгрегором про бій на голих кулаках

20 липня 2024 22:32
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Олександр Усик готовий до бою на голих кулаках в Bare Knuckle
Олександр Усик перед боєм із Тайсоном Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC у надважкій вазі Олександр Усик може провести бой на голих кулаках. Відбудеться це в промоушені Конора Макгрегора Bare Knuckle.

Усик готовий обговорювати цей варіант, про що написав у Instagram.

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Макгрегор чекає Усика

Макгрегор — співвласник ліги Bare Knuckle, яка є найвідомішою у сучасному світі боїв на голих кулаках.

Першим про інтерес до участі Усика в кулачних боях повідомив директор його команди Сергій Лапін. Можливо це був жарт, але Макгрегор в соцмережах опублікував повідомлення, що Олександр в Bare Knuckle.

Лапін відповів Конору, що спочатку Усик має відправити на пенсію Тайсона Ф’юрі, але команда українця Ready to Fight готова зробити велике шоу разом із Bare Knuckle. Директор запропонував Конору обговорити варіант з боєм.

Усик був не багатослівний, але також запропонував Конору обговорити варіант дебюту на голих кулаках.

"Давай поговоримо", — написав Усик.

Зазначимо, що раніше успішно провів бій на голих кулаках друг Усика та чинний чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Беринчик. Він достроково переміг колишнього друга Макгрегора Артема Лобова.

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Олександр Усик бокс Конор Мак-Грегор кулачні бої суперважка вага професійний бокс українські боксери

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