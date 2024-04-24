Усик задонатил на помощь ВСУ более миллиона долларов

Александр Усик во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Украинский спортсмен Александр Усик возобновил карьеру и готовится к бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. При этом он продолжает помогать армии и занимается волонтерство.

Директор команды Александра Усика Сергей Лапин рассказал, в чем заключается вклад спортсмена в защиту Украины, пишет "Чемпион".

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Обладатель поясов по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик развивает фонд Usyk Foundation, который надеется привлечь еще больше людей, которые готовы донатить, с помощью боя с Тайсоном Фьюри. Сергей Лапин рассказал, что во время поединков активность пользователей растет, и фонду удается собрать большие деньги.

Александр Усик отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube

Что еще Усик делает для ВСУ

Сам боксер часто принимает непосредственное участие в благотворительных мероприятиях. Его фонд развивает разные направления по сбору средств и помощи.

Усик перечисляет ВСУ и свои личные средства. В его команде заявили, что Александр не афиширует это. Однако Сергей Лапин заявил, что суммарная помощь боксера армии уже превысила отметку в один миллион долларов.

Бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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