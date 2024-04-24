Усик перевів на допомогу ЗСУ понад мільйон доларів

Олександр Усик під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Український спортсмен Олександр Усик відновив кар'єру та готується до бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу. При цьому він продовжує допомагати армії та займається волонтерством.

Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін розповів, у чому полягає внесок спортсмена у захист України, пише "Чемпіон".

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Власник поясів за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розвиває фонд Usyk Foundation, який сподівається залучити ще більше людей, які готові донатити за допомогою бою з Тайсоном Ф'юрі. Сергій Лапін розповів, що під час поєдинків активність користувачів зростає і фонду вдається зібрати великі гроші.

Олександр Усик відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube

Що ще Усик робить для ЗСУ

Сам боксер часто бере безпосередню участь у благодійних заходах. Його фонд розвиває різні напрями зі збору коштів та допомоги.

Усик перераховує ЗСУ та свої особисті кошти. У його команді заявили, що Олександр це не афішує. Однак Сергій Лапін заявив, що сумарна допомога боксера армії вже перевищила позначку одного мільйона доларів.

Бій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі відбудеться 18 травня у Саудівській Аравії.

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