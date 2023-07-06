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Усик рассказал, почему бой с Дюбуа состоится в Польше

6 июля 2023 15:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик рассказал, почему бой с Дюбуа состоится в Польше
Александр Усик на тренировке. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский спортсмен Александр Усик уже начал подготовку к бою против Даниэля Дюбуа. Поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA пройдет в конце лета этого года. 

Усик объяснил, почему его бой с Дюбуа было решено провести в Польше, сообщает K2 Promotions

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Боксер Александр Усик планировал провести бой с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, однако британец так и не согласился поставить на кон свой пояс по версии WBC. Вместо этого украинский спортсмен будет защищать пояс WBA от посягательств молодого Даниэля Дюбуа. 

Усик рассчитывает на польских болельщиков 

В субботу, 26 августа, в польском городе Вроцлав состоится бой с участием Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион мечтает провести поединок в Киеве, но в ближайшее время это абсолютно исключено.

Александр Усик
Александр Усик готовится к бою. Скриншот YouTube

В то же время Польша давно стала приютом для многие украинцев, к которым местные жители настроены очень лояльно. Усик уверен, что во Вроцлаве ему будет обеспечена серьезная поддержка. 

"Здорово, что мы сумели организовать бой именно в Польше. Семь лет назад я завоевал там свой первый чемпионский пояс. Хочу поблагодарить польский народ, который так искренне помогает Украине. В этой прекрасной стране нашли убежище десятки тысяч моих земляков. Мой бой станет еще одним поводом объединиться и укрепить дружбу двух народов", — рассказал Александр Усик. 

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