Усик рассказал, почему бой с Дюбуа состоится в Польше

Александр Усик на тренировке. Скриншот YouTube

Украинский спортсмен Александр Усик уже начал подготовку к бою против Даниэля Дюбуа. Поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA пройдет в конце лета этого года.

Усик объяснил, почему его бой с Дюбуа было решено провести в Польше, сообщает K2 Promotions.

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Боксер Александр Усик планировал провести бой с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, однако британец так и не согласился поставить на кон свой пояс по версии WBC. Вместо этого украинский спортсмен будет защищать пояс WBA от посягательств молодого Даниэля Дюбуа.

Усик рассчитывает на польских болельщиков

В субботу, 26 августа, в польском городе Вроцлав состоится бой с участием Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион мечтает провести поединок в Киеве, но в ближайшее время это абсолютно исключено.

Александр Усик готовится к бою. Скриншот YouTube

В то же время Польша давно стала приютом для многие украинцев, к которым местные жители настроены очень лояльно. Усик уверен, что во Вроцлаве ему будет обеспечена серьезная поддержка.

"Здорово, что мы сумели организовать бой именно в Польше. Семь лет назад я завоевал там свой первый чемпионский пояс. Хочу поблагодарить польский народ, который так искренне помогает Украине. В этой прекрасной стране нашли убежище десятки тысяч моих земляков. Мой бой станет еще одним поводом объединиться и укрепить дружбу двух народов", — рассказал Александр Усик.

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