Усик розповів, чому бій із Дюбуа відбудеться в Польщі

Олександр Усик на тренуванні. Скріншот YouTube

Український спортсмен Олександр Усик уже розпочав підготовку до бою проти Даніеля Дюбуа. Поєдинок за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBA відбудеться наприкінці літа цього року.

Усик пояснив, чому його бій з Дюбуа було вирішено провести в Польщі, повідомляє K2 Promotions.

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Усик розраховує на польських уболівальників

У суботу, 26 серпня, у польському місті Вроцлав відбудеться бій за участю Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Український чемпіон мріє провести поєдинок у Києві, але найближчим часом це абсолютно виключено.

Олександр Усик готується до бою. Скріншот YouTube

Водночас Польща давно стала притулком для багатьох українців, до яких місцеві жителі налаштовані дуже лояльно. Він упевнений, що у Вроцлаві йому буде забезпечена серйозна підтримка.

"Здорово, що ми зуміли організувати бій саме у Польщі. Сім років тому я завоював там свій перший чемпіонський пояс. Хочу подякувати польському народу, який так щиро допомагає Україні. У цій чудовій країні знайшли притулок десятки тисяч моїх земляків. Мій бій стане ще одним приводом об'єднатися та зміцнити дружбу двох народів", — розповів Олександр Усик.

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