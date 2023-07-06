Усик розповів, чому бій із Дюбуа відбудеться в Польщі
Український спортсмен Олександр Усик уже розпочав підготовку до бою проти Даніеля Дюбуа. Поєдинок за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBA відбудеться наприкінці літа цього року.
Усик пояснив, чому його бій з Дюбуа було вирішено провести в Польщі, повідомляє K2 Promotions.
Боксер Олександр Усик планував провести бій із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, проте британець так і не погодився поставити на кін свій пояс за версією WBC. Натомість український спортсмен захищатиме пояс WBA від зазіхань молодого Даніеля Дюбуа.
Усик розраховує на польських уболівальників
У суботу, 26 серпня, у польському місті Вроцлав відбудеться бій за участю Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Український чемпіон мріє провести поєдинок у Києві, але найближчим часом це абсолютно виключено.
Водночас Польща давно стала притулком для багатьох українців, до яких місцеві жителі налаштовані дуже лояльно. Він упевнений, що у Вроцлаві йому буде забезпечена серйозна підтримка.
"Здорово, що ми зуміли організувати бій саме у Польщі. Сім років тому я завоював там свій перший чемпіонський пояс. Хочу подякувати польському народу, який так щиро допомагає Україні. У цій чудовій країні знайшли притулок десятки тисяч моїх земляків. Мій бій стане ще одним приводом об'єднатися та зміцнити дружбу двох народів", — розповів Олександр Усик.
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