Александр Усик рассказал, зачем подарил Владимиру Зеленского самый ценный презент

Володимир Зеленський та Олександр Усик. Фото: Офіс Президента

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик во время визита в Киев был награжден наградами "легенда Украины" и "Орденом Свободы" из рук президента Владимира Зеленского. При этом Александр подарил главе государства свой чемпионский титул WBC.

Усик в комментарии TikTok-каналу hnatyshynoxana рассказал, почему решил сделать такой подарок главе государства.

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Почему Усик подарил Зеленскому чемпионский титул

По словам Усика, Зеленский в течение нескольких дней всех награждал, но самому президенту никто ничего не дарил.

По этой причине Усик решил подарить главе государства самый престижный чемпионский титул, который в мае текущего года отобрал у Тайсона Фьюри.

"Он всех награждал несколько дней, а ему никто ничего не давал", — Александр Усик о том, почему подарил Зеленскому пояс WBC.

Усик после посещения Украины отправился в Испанию, где сейчас находится его семья и где он будет готовиться к реваншу с британцем Тайсоном Фьюри. Второй поединок с "Цыганским королем" Александр проведет 21 декабря в Саудовской Аравии.

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