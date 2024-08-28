Олександр Усик розповів, навіщо подарував Володимиру Зеленському найцінніший презент.

Володимир Зеленський та Олександр Усик. Фото: Офіс Президента

Українського чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика під час візиту до Києва було нагороджено нагородами "легенда України" та "Орденом Свободи" з рук президента Володимира Зеленського. Олександр натомість подарував главі держави свій чемпіонський титул WBC.

Усик у коментарі TikTok-каналу hnatyshynoxana розповів, чому вирішив зробити такий подарунок главі держави.

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Чому Усик подарував Зеленському чемпіонський титул

За словами Усика, Зеленський протягом кількох днів усіх нагороджував, але самому президентові ніхто нічого не дарував.

З цієї причини Усик вирішив подарувати главі держави найпрестижніший чемпіонський титул, який у травні поточного року відібрав у Тайсона Ф'юрі.

"Він усіх нагороджував кілька днів, а йому ніхто нічого не давав", — Олександр Усик про те, чому подарував Зеленському пояс WBC.

Усик після відвідин України вирушив до Іспанії, де зараз перебуває його родина і де він готуватиметься до реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі. Другий поєдинок із "Циганським королем" Олександр проведе 21 грудня у Саудівській Аравії.

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