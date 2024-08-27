Олександр Усик назвав свою улюблену українську пісню

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик давно є меломаном. Однак боксер визначився з українською піснею, яка є для нього улюбленою.

Про свій музичний смак Усик розповів в коментарі TikTok-каналу hnatyshynoxana.

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Улюблена пісня Усика

Відповідаючи на запитання про улюблену україномовну пісню Усик назвав "Марію" Сергія Піскуна.

"Чи є улюблена україномовна улюблена пісня? Так, звісно. Я її навіть співаю — "Марія". Одного разу вона зрозуміє, що я до її серця ключ знайду. Я нагадаю, хто співає цю пісню, вона в мене постійно на репіті — Сергій Піскун", — заявив Усик.

Зазначимо, що одну із доньок українсбкого боксера звуть Марія.

Усик 21 грудня проведе реванш проти Тайсона Ф’юрі. Перший їх бій відбувся у травні і в ньому українець переміг британця рішенням суддів та став першим з 2000-го року абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

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