Александр Усик назвал свою любимую украинскую песню

Усик удивил своей любимой украиноязычной песней
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик давно является меломаном. Однако боксер определился с украинской песней, которая для него любимая.
О своем музыкальном вкусе Усик рассказал в комментарии TikTok-каналу hnatyshynoxana.
@hnatyshynoxana
Любимая песня Усика #усик♬ Мария - Сергей Пискун
Любимая песня Усика
Отвечая на вопрос о любимой украиноязычной песне, Усик назвал "Мария" Сергея Пискуна.
"Есть ли любимая украиноязычная любимая песня? Да, конечно. Я ее даже пою — "Мария". Однажды она поймет, что я к ее сердцу ключ найду. Я напомню, кто поет эту песню, она у меня постоянно на репите — Сергей Пискун", — заявил Усик.
Отметим, что одну из дочерей украинского боксера зовут Мария.
Усик 21 декабря проведет реванш против Тайсона Фьюри. Первое их бой состоялось в мае и в нем украинец победил британца решением судей и стал первым с 2000 года абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
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