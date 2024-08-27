Александр Усик назвал свою любимую украинскую песню

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик давно является меломаном. Однако боксер определился с украинской песней, которая для него любимая.

О своем музыкальном вкусе Усик рассказал в комментарии TikTok-каналу hnatyshynoxana.

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Любимая песня Усика

Отвечая на вопрос о любимой украиноязычной песне, Усик назвал "Мария" Сергея Пискуна.

"Есть ли любимая украиноязычная любимая песня? Да, конечно. Я ее даже пою — "Мария". Однажды она поймет, что я к ее сердцу ключ найду. Я напомню, кто поет эту песню, она у меня постоянно на репите — Сергей Пискун", — заявил Усик.

Отметим, что одну из дочерей украинского боксера зовут Мария.

Усик 21 декабря проведет реванш против Тайсона Фьюри. Первое их бой состоялось в мае и в нем украинец победил британца решением судей и стал первым с 2000 года абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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