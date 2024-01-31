Усик рассказал, о чем просит в своих молитвах
Известный боксер Александр Усик откровенно признался, о чем просит Бога в своих молитвах. Спортсмен является религиозным человеком и часто молится даже накануне важных событий в своей жизни.
Усик рассказал, почему этот ритуал является для него важным, в интервью Ready to fight.
Александр Усик готовится к поединку против Тайсона Фьюри за права стать абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Однако украинец проводит время не только в тренировках. Он признал, что каждый день старается молиться.
Честное признание Усика
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO часто просил в молитвах силы, чтобы перенести важное событие или удачно выступить в бою. Однако Александр Усик старается молиться даже в тогда, когда ему нечего просить.
"Я стараюсь не только просить, но и благодарить за то, что имею. Утром проснулся — и поблагодарил во время молитвы. Повторил это после дневной тренировки. Бог знает, что мне необходимо. Важно не забывать говорить за это "спасибо", — рассказал Александр Усик.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу пройдет в Эри-Рияде 17 февраля.
Напомним, "Динамо" изменит состав — кого продаст киевский клуб.
Холанн выбрал новый клуб и готовится к громкому трансферу.
Миколенко уйдет из "Эвертона" в другой английский клуб.
Гвардиола посоветовал "Барселоне" тренера, который поможет выиграть титулы.
Сидорчук забил в Бельгии, но в свои ворота — видео конфуза.
Читайте Новини.LIVE!