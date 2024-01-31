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Усик рассказал, о чем просит в своих молитвах

31 января 2024 15:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик рассказал, о чем просит в своих молитвах
Александр Усик отвечает на вопросы. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный боксер Александр Усик откровенно признался, о чем просит Бога в своих молитвах. Спортсмен является религиозным человеком и часто молится даже накануне важных событий в своей жизни.

Усик рассказал, почему этот ритуал является для него важным, в интервью Ready to fight

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Александр Усик готовится к поединку против Тайсона Фьюри за права стать абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Однако украинец проводит время не только в тренировках. Он признал, что каждый день старается молиться. 

Честное признание Усика 

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO часто просил в молитвах силы, чтобы перенести важное событие или удачно выступить в бою. Однако Александр Усик старается молиться даже в тогда, когда ему нечего просить.

"Я стараюсь не только просить, но и благодарить за то, что имею. Утром проснулся — и поблагодарил во время молитвы. Повторил это после дневной тренировки. Бог знает, что мне необходимо. Важно не забывать говорить за это "спасибо", — рассказал Александр Усик. 

Александр Усик
Александр Усик на базе ФК "Полесье". Фото: instagram.com/usykaa/

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу пройдет в Эри-Рияде 17 февраля. 

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