Усик рассказал, о чем просит в своих молитвах

Александр Усик отвечает на вопросы. Скриншот YouTube

Известный боксер Александр Усик откровенно признался, о чем просит Бога в своих молитвах. Спортсмен является религиозным человеком и часто молится даже накануне важных событий в своей жизни.

Усик рассказал, почему этот ритуал является для него важным, в интервью Ready to fight.

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Честное признание Усика

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO часто просил в молитвах силы, чтобы перенести важное событие или удачно выступить в бою. Однако Александр Усик старается молиться даже в тогда, когда ему нечего просить.

"Я стараюсь не только просить, но и благодарить за то, что имею. Утром проснулся — и поблагодарил во время молитвы. Повторил это после дневной тренировки. Бог знает, что мне необходимо. Важно не забывать говорить за это "спасибо", — рассказал Александр Усик.

Александр Усик на базе ФК "Полесье". Фото: instagram.com/usykaa/

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