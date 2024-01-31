Усик розповів, про що просить у своїх молитвах

Олександр Усик відповідає на запитання. Скриншот YouTube

Відомий боксер Олександр Усик відверто зізнався, про що просить Бога у своїх молитвах. Спортсмен є релігійною людиною та часто молиться навіть напередодні важливих подій у своєму житті.

Усик розповів, чому цей ритуал є для нього важливим, в інтерв'ю Ready to fight.

Читайте також:

Олександр Усик готується до поєдинку проти Тайсона Ф'юрі за права стати абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Проте українець проводить час не лише у тренуваннях. Він визнав, що щодня намагається молитися.

Чесне визнання Усика

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO часто просив у молитвах сили, щоб перенести важливу подію чи вдало виступити у бою. Проте Олександр Усик намагається молитися навіть тоді, коли йому нема чого просити.

"Я намагаюся не тільки просити, а й дякувати за те, що маю. Вранці прокинувся — і подякував під час молитви. Повторив це після денного тренування. Бог знає, що мені необхідно. Важливо не забувати говорити за це "дякую", — розповів Олександр Усик.

Олександр Усик на базі ФК "Полісся". Фото: instagram.com/usykaa/

Бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу пройде в Ері-Ріяді 17 лютого.

Нагадаємо, "Динамо" змінить склад — кого продасть київський клуб.

Голанн обрав новий клуб і готується до гучного трансферу.

Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу.

Гвардіола порадив "Барселоні" тренера, який допоможе виграти титули.

Сидорчук забив у Бельгії, але у свої ворота — відео конфузу.

Дружина Усика підтримала Залужного на тлі чуток про відставку.