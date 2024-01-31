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Усик розповів, про що просить у своїх молитвах

31 січня 2024 15:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик розповів, про що просить у своїх молитвах
Олександр Усик відповідає на запитання. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий боксер Олександр Усик відверто зізнався, про що просить Бога у своїх молитвах. Спортсмен є релігійною людиною та часто молиться навіть напередодні важливих подій у своєму житті.

Усик розповів, чому цей ритуал є для нього важливим, в інтерв'ю Ready to fight.

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Олександр Усик готується до поєдинку проти Тайсона Ф'юрі за права стати абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Проте українець проводить час не лише у тренуваннях. Він визнав, що щодня намагається молитися.

Чесне визнання Усика

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO часто просив у молитвах сили, щоб перенести важливу подію чи вдало виступити у бою. Проте Олександр Усик намагається молитися навіть тоді, коли йому нема чого просити.

"Я намагаюся не тільки просити, а й дякувати за те, що маю. Вранці прокинувся — і подякував під час молитви. Повторив це після денного тренування. Бог знає, що мені необхідно. Важливо не забувати говорити за це "дякую", — розповів Олександр Усик.

Олександр Усік
Олександр Усик на базі ФК "Полісся". Фото: instagram.com/usykaa/

Бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу пройде в Ері-Ріяді 17 лютого.

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Дружина Усика підтримала Залужного на тлі чуток про відставку. 

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Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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