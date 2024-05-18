Усик и Фьюри на финальном взвешивании — на сколько килограммов британец тяжелее

Фьюри и Усик на взвешивании. Фото: Reuters

Меньше суток осталось до решающего боя между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком и чемпионом мира по версии WBC из Великобритании Тайсона Фьюри. Перед поединком в Эр-Рияде боксеры провели финальное взвешивание.

На сколько килограммов "цыганский король" тяжелее украинца — в материале Новини.LIVE.

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Итак, перед долгожданным боем в Саудовской Арамвии 18 мая вес украинца сначала составил 105,9 кг, но как оказалось организаторы грубо ошиблись почти на 4 кг и его настоящий вес 101,38. Изменения уже внесены в статистический портал Box.Rec. Фьюри весит 118,8 кг.

Добавим, что перед тремя предыдущими поединками, против Энтони Джошуа (дважды) и Дэниелом Дюбуа, вес Усика составлял чуть больше 100 кг. В то время как Фьюри в октябре прошлого года на официальном взвешивании перед боем против Фрэнсиса Нганну показал наибольший вес в карьере, потянув на 126 кг.

То есть украинский боксер добавил всего килограмм, чтобы быть мощнее, а британец прилично сбросил и надеется не уступать Александру так сильно в скорости.

Букмекеры и андеркарт

По оценкам букмекеров, небольшое преимущество у Фьюри — 1,8. На победу усика коэффициент на уровне примерно 2,08.

Поединок начнется по киевскому времени уже 19 мая примерно в полпервого ночи. Среди поединков андеркарты отметим сражение Джея Опетая и Майриса Бриедиса.

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