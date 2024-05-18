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Усик та Ф`юрі на фінальному зважуванні — на скільки кілограмів британець більш важкий

18 травня 2024 07:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Усик та Ф`юрі на фінальному зважуванні — на скільки кілограмів британець більш важкий
Ф'юрі та Усик на зважуванні. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Менше доби залишилося до вирішального бою між  чемпіоном світу за версіями WBA/WBO/IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та чемпіоном світу за версією WBC з Великобританії Тайсона Ф'юрі. Перед поєдинком в Ер-Ріяді боксери провели фінальне зважування.

На скільки кілограмів "циганський король" більш важкий за українця — в матеріалі Новини.LIVE.

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Отже перед довгоочікуваним боєм в Саудівській Арамвії 18 травня вага українця спочатку склала 105,9 кг, пле як виявилось організатори грубо помилилися майже на 4 кг та його справжня вага 101,38. Зміни вже внесені до статистичного порталу Box.Rec. Ф’юрі важить 118,8 кг.

Додамо, що перед трьома попередніми поєдинками, проти Ентоні Джошуа (двічі) та Денієлом Дюбуа, вага Усика становила трохи більше 100 кг. Тоді як Ф'юрі у жовтні минулого року на офіційному зважуванні перед боєм проти Френсіса Нганну показав найбільшу вагу у кар'єрі, потягнувши на 126 кг.

Тобто український боксер додав лише одне кіло, щоб бути більш потужним, а британець прилично скинув та сподівається не поступатися Олександру так сильно у швидкості.

Букмекери та андеркарт

За оцінками букмекерів невеличка перевага у Ф’юрі — 1,8. На перемогу Усика коефіцієнт на рівні приблизно 2,08.

Поєдинок розпочнеться за київським часом вже 19 травня приблизно о пів на першу ночі. Серед поєдинків андеркарту відзначимо бій Джея Опетая та Майріса Брієдіса.

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Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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