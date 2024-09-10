Танец Усика стал символом отсутствия отключений света в Украине — видео

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик будет приносить радость Украине не только на спортивном поприще. Отсутствия отключений электричества также будут связаны з ним.

Об этом стало известно из сообщения ДТЭК об отключении электроэнергии на территории Украины 10 сентября.

Читайте также:

Усик будет танцевать со светом

В ДТЭК на своей официальной странице в Телеграме со ссылкой на "Укрэнерго" официально сообщили, что 10 сентября не будет отключений электроэнергии по Украине.

К своему сообщению в ДТЭК добавили видео с энергичным танцем Усика с открытой тренировке перед боем против Даниэля Дюбуа. Тот поединок прошел в августе 2023 года в польском Вроцлаве.

Отметим, что Усик, который имеет за карьеру 22 победы, 14 нокаутами, ни одного поражения, готовится к 21 декабря, когда встретится в реванше с Тайсоном Фьюри, которого побеждал в мае.

Напомним, тренер сборной Украины раскритиковал игру Трубина после поражения в Лиге Наций.

Ракицкий готовится к переходу в экзотический клуб — что известно.

Чехия примет Украину — букмекеры удивили прогнозом на игру Лиги Наций.

Закрывайте весь чемпионат — Вернидуб прокомментировал проведение матчей в Кривом Роге.

Маркевич посоветовал Реброву изменить состав сборной Украины на матч с Чехией.