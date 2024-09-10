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Усик и его танец стали символом отсутствия отключений электричества в Украине

10 сентября 2024 00:05
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Танец Усика стал символом отсутствия отключений света в Украине — видео
Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик будет приносить радость Украине не только на спортивном поприще. Отсутствия отключений электричества также будут связаны з ним.

Об этом стало известно из сообщения ДТЭК об отключении электроэнергии на территории Украины 10 сентября.

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В ДТЭК на своей официальной странице в Телеграме со ссылкой на "Укрэнерго" официально сообщили, что 10 сентября не будет отключений электроэнергии по Украине.

К своему сообщению в ДТЭК добавили видео с энергичным танцем Усика с открытой тренировке перед боем против Даниэля Дюбуа. Тот поединок прошел в августе 2023 года в польском Вроцлаве.

Отметим, что Усик, который имеет за карьеру 22 победы, 14 нокаутами, ни одного поражения, готовится к 21 декабря, когда встретится в реванше с Тайсоном Фьюри, которого побеждал в мае.

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Александр Усик бокс ДТЭК украинские боксеры

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