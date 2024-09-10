Танець Усика став символом відсутності відключень світла в Україні — відео

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик приноситиме радість Україні не лише на спортивній ниві. Відсутності відключень електрики також пов'язані з ним.

Про це стало відомо із повідомлення ДТЕК про відключення електроенергії на території України 10 вересня.

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У ДТЕК на своїй офіційній сторінці у Телеграмі з посиланням на "Укренерго" офіційно повідомили, що 10 вересня не буде відключень електроенергії по Україні.

До свого повідомлення у ДТЕК додали відео з енергійним танцем Усика з відкритим тренуванням перед боєм проти Даніеля Дюбуа. Той поєдинок пройшов у серпні 2023 року у польському Вроцлаві.

Зазначимо, що Усик, який має за кар'єру 22 перемоги, 14 нокаутами, жодної поразки, готується до 21 грудня, коли зустрінеться у реванші з Тайсоном Ф'юрі, якого перемагав у травні.

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