Танець Усика став символом відсутності відключень світла в Україні — відео

Усик та його танець стали символом відсутності відключень електрики в Україні
Об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик приноситиме радість Україні не лише на спортивній ниві. Відсутності відключень електрики також пов'язані з ним.
Про це стало відомо із повідомлення ДТЕК про відключення електроенергії на території України 10 вересня.
Усик танцюватиме зі світлом
У ДТЕК на своїй офіційній сторінці у Телеграмі з посиланням на "Укренерго" офіційно повідомили, що 10 вересня не буде відключень електроенергії по Україні.
До свого повідомлення у ДТЕК додали відео з енергійним танцем Усика з відкритим тренуванням перед боєм проти Даніеля Дюбуа. Той поєдинок пройшов у серпні 2023 року у польському Вроцлаві.
Зазначимо, що Усик, який має за кар'єру 22 перемоги, 14 нокаутами, жодної поразки, готується до 21 грудня, коли зустрінеться у реванші з Тайсоном Ф'юрі, якого перемагав у травні.
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