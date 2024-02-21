Усик и Шевченко приготовили болельщикам сюрприз

Александр Усик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Легендарные украинские спортсмены приготовили сюрприз для соотечественников. Боксер Александр Усик и бывший футболист Андрей Шевченко провели важную встречу.

Фотография двух спортсменов была опубликована на странице Ярославы Гресь в Instagram.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко нашли время для совместной встречи. Спортсмены уже давно знакомы и периодически работают вместе.

Усик и Шевченко. Фото: скриншот instagram.com/yaroslava.gres/

Шевченко и Усик вместе

Координатор платформы United24 Ярослава Гресь намекнула, что две легенды украинского спорта приготовили сюрприз болельщикам. Она опубликовала скриншот общения с Усиком и Шевченко, которые искренне улыбаются фотокамере.

"Запланировали что-то хорошее", — написала Ярослава Гресь.

Александр Усик продолжает готовиться к бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе с Тайсоном Фьюри. В свободное время спортсмен продолжает выполнять гуманитарную миссию и активно интересуется футболом.

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