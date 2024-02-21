Усик и Шевченко приготовили болельщикам сюрприз
Легендарные украинские спортсмены приготовили сюрприз для соотечественников. Боксер Александр Усик и бывший футболист Андрей Шевченко провели важную встречу.
Фотография двух спортсменов была опубликована на странице Ярославы Гресь в Instagram.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко нашли время для совместной встречи. Спортсмены уже давно знакомы и периодически работают вместе.
Шевченко и Усик вместе
Координатор платформы United24 Ярослава Гресь намекнула, что две легенды украинского спорта приготовили сюрприз болельщикам. Она опубликовала скриншот общения с Усиком и Шевченко, которые искренне улыбаются фотокамере.
"Запланировали что-то хорошее", — написала Ярослава Гресь.
Александр Усик продолжает готовиться к бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе с Тайсоном Фьюри. В свободное время спортсмен продолжает выполнять гуманитарную миссию и активно интересуется футболом.
Напомним, "Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".
Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды.
Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.
Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер.
"Манчестер Сити" оставит Довбика и Цыганкова без звездного партнера по команде.
"Бавария" уволила Тухеля — кто станет новым тренером.
Читайте Новини.LIVE!