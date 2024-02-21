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Усик и Шевченко приготовили болельщикам сюрприз

21 февраля 2024 15:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик и Шевченко приготовили болельщикам сюрприз
Александр Усик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Легендарные украинские спортсмены приготовили сюрприз для соотечественников. Боксер Александр Усик и бывший футболист Андрей Шевченко провели важную встречу.

Фотография двух спортсменов была опубликована на странице Ярославы Гресь в Instagram

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко нашли время для совместной встречи. Спортсмены уже давно знакомы и периодически работают вместе. 

Усик и Шевченко
Усик и Шевченко. Фото: скриншот instagram.com/yaroslava.gres/

Шевченко и Усик вместе 

Координатор платформы United24 Ярослава Гресь намекнула, что две легенды украинского спорта приготовили сюрприз болельщикам. Она опубликовала скриншот общения с Усиком и Шевченко, которые искренне улыбаются фотокамере. 

"Запланировали что-то хорошее", — написала Ярослава Гресь. 

Александр Усик продолжает готовиться к бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе с Тайсоном Фьюри. В свободное время спортсмен продолжает выполнять гуманитарную миссию и активно интересуется футболом. 

Напомним, "Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

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"Манчестер Сити" оставит Довбика и Цыганкова без звездного партнера по команде. 

"Бавария" уволила Тухеля — кто станет новым тренером.

футбол
Александр Усик
бокс
UNITED 24
Андрей Шевченко

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